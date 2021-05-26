Erdoğan: Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

1 ayı aşkın aranın ardından sizlerle tekrar bu çatı altında bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Salgın şartları sebebiyle gönlümüzce Ramazan ve bayram geçirememiş olsak da hamdolsun sağlığımız ve umutlarımız dipdiri ayaktadır. Salgın sürecinde milletimizin hem sağlığını hem aşını ve işini korumak için tüm imkanları seferber ettik.

SALGINLA MÜCADELEDE DESTEKLER

Son dakika haberleri: Yaklaşık 14 aydır devam eden salgın sürecinde devletimizin tüm imkkanlarını seferber ettik. Bu dönemi Türkiye olarak en az sıkıntı ile atlattık. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Gelişmiş ülkelerin bile bocaladığı salgın dönemini en az hasarla geçirdik. İş dünyamızı ve esnafımızı destekledik. Yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Yaklaşık 645 bin emekli maaşını 1500 liraya çıkarttık. Tüm emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 1100 liraya yükselttik. Desteklerden 1 milyon 200 bin esnafımız yararlandı. Salgın desteklerinin tutarı 67 milyar lirayı buluyor. Yaklaşık 400 bin firmanın faydalandığı kredilerin tutarı 315 milyar TL'yi geride bırakmıştır. 661 milyar liralık kaynakla milletimizin yanında olduk. Nefes kredisi için çalışmalara başlandı.

"KİMİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE, SUÇ ÇETELERİYLE YÜRÜDÜĞÜNÜ MİLLETİMİZ GÖRÜYOR"

Son dakika haberleri: Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak, özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor.

SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR

Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik. Dün parlamentomuzda memnuniyet verici bir seçim yapıldı. HSK milletvekillerimizin iradesiyle tecelli etmiş oldu. Bu vesileyle HSK adaylarının belirlenmesinde uzlaşmayı öne çıkaran parti ve milletvekillerine teşekkür ediyorum.

YENİ ANAYASA MESAJI

Bu uzlaşma tablosu yeni anayasa çalışmaları için de ümit vericidir. Siyaset kurumunun, demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir Anayasa yapacağına inanıyorum Yeni anayasa milletin vicdanından çıkacak yarınlarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır."

Ayrıntılar geliyor....