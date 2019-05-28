  • BIST 87.460
  • Altın 249,278
  • Dolar 6,0319
  • Euro 6,7478
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

Erdoğan: Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik başlattığı operasyon ile ilgili olarak mesaj yayınladı
Erdoğan: Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonla ilgili açıklamada bulundu.  Milli Savunma Bakanlığının yaptığı operasyon duyurusunu paylaşan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Davutoğlu yeni parti iddialarını cevapladı28 Mayıs 2019 Salı 09:55
  • Türkiye ve dünya gündemi - 28 Mayıs 201928 Mayıs 2019 Salı 09:47
  • Mobil katiller: Çok sayıda sokak hayvanının ölümüne neden oldu28 Mayıs 2019 Salı 09:34
  • Ambulans alev aldı: 3 aylık bebek öldü28 Mayıs 2019 Salı 09:32
  • İstanbul'da metro inşaatında yangın28 Mayıs 2019 Salı 09:20
  • PKK'nın kritik ismi öldürüldü28 Mayıs 2019 Salı 09:19
  • Haberler peş peşe geldi: FETÖ'ye ağır darbe çok sayıda gözaltı28 Mayıs 2019 Salı 09:04
  • Körfezde korkutan deprem28 Mayıs 2019 Salı 09:03
  • Saldırgan önüne gelene saldırdı: Dünya şokta çok sayıda yaralı var28 Mayıs 2019 Salı 09:01
  • Yıldırım: Sizin Binali abiniz olacağım dedi ve müjdeleri sıraladı28 Mayıs 2019 Salı 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti