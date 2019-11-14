Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'de büyük tepki toplayan küstah mektupla ilgili "Mektubu ben sayın Başkana geri takdim ettim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de büyük tepki toplayan küstah mektupla ilgili "Mektubu ben sayın Başkana geri takdim ettim." dedi.

Saat 00:10 itibariyle yapılan basın toplantısında şu açıklamalar yer aldı:

Trump: Erdoğan'ın hayranıyım. Ateşkes devam ediyor. İlerleme sağlanması çok güzel.

Türkiye'nin S-400 alması sorun çıkarıyor. Umarız bu sorunu çözeceğiz. Bakanlarımız çalışacak. 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması için mutabık kaldık. Mevcut rakamı 4 katına çıkarmak istiyoruz Dostluğumuzu daha da ilerletmek için çalışacağız

Erdoğan: Değerli dostum başkan Trump'a misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin derinleştirilmesi konusunda hem fikiriz.

DAEŞ'e karşı ortak mücadeleye devam edeceğiz. Şuan 2200 DAEŞ'li tutuklu veya mahkum var. Barış Pınarı Harekatı sonrasında, 17 Ekim mutabakatı yaptık. PKK/YPG bu mutabakatı bozmak için saldırı yapıyor. Telabyadda pazar patlamasında 13 sivil hayatını kaybetti.

Temsilciler Meclisinde alınan karar, işbirliğimizi bozmaya yöneliktir. Ermeni tarafına ortak komisyon kurulması yönündeki teklifimiz hala geçerlidir. TSK'nın 1 milyona yakın belgesi mevcuttur.

Yabancı terörist savaşçıları, kaynak ülkelere göndermeye devam edeceğiz.

Sayın Başkanın Güvenli bölge ilan edilmesi yönündeki talebine katılıyorum. Barış Pınarı Harekatıyla, bazı mülteciler geri dönmeye başladı. Bu konuda hazırladığımız programı Trump'la paylaştık.

Bilindiği üzere, FETÖ bir terör harekatıdır. Görüşmemizde, FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin sona erdirilmesi talebimizi yeniledik.

100 milyar dolarlık ticaret hedefi önemli bir hedef. Bakanlarımız çalışacak. Ayrıca, aynı şartlar olursa, Patriot alabileceğimizi sayın Başkana ilettim.

Trump: Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü konusunda Türkiye çok büyük bir rakam harcadı. 40 milyar dolar. Avrupa çok az yardımda bulundu. Bu insanlar oraya gitse ne olur.

Hristiyanların can güvenliğinin sağlanması konusunda bir garanti var mı?

Erdoğan: Tabiki onların ibadethanelerini dahi onarıyoruz. Keldani, Ezidi... onların haklarını koruyoruz.

Gazeteci: Mazlum Kobani 18 saldırıdan sorumlu, hala davet etmeyi düşünüyor musunuz?

Trump: Kürtler içerisinde farklı gruplar var.

Gazeteci: FETÖ konusunda pek ilerleme yok görünüyor. Bu görüşme sonrasında yeni bir adım atılır mı?

Erdoğan: Bir çok belge takdim ettik. FETÖ büyük bir terör örgütüdür. 251 vatandaşımız şehit olmuştur. Tüm bunların faili konumundaki birinin 400 dönüm arazide yaşaması kabul edilebilir değildir. Bir çok yeni belge de getirdik. Temennimiz, nasıl bizden istediğinde biz veriyorsak, onlar da bize verirler.

Sayın Erdoğan'a: Neden Trump'un mektubuna rağmen Barış Pınarı Harekatı yaptınız?

Erdoğan: Mektubu ben sayın Başkana geri takdim ettim. Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) bir teröristtir. CİA bile ona terörist ediyor. Belgeleri sayın Başkana verdik.

Erdoğan: Bizim Kürtlerle sorunumuz yok. Kürtlerin içinden çıkan PKK uzantısı YPG ile sorunumuz var. Esed'in Kürtleri kabul etmediği bir dönemde, ben pasaportlarını ver demişim. Benim parlamentomda 50'yi aşkın Kürt milletvekili var. Bizim teröristlerle sorunumuz var. Mücadeleyi vermezseniz yarın bedelini ödersiniz.