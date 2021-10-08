Erdoğan: Milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizi uzun yıllar boyunca havacılıkta temsil eden Atatürk Havalimanımız bugün de önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bundan sonra da yarışmalara, fuarlara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir. Hedef 2023 diyerek şuralarımızı gerçekleştirmiştik.

Bugün de mevcut durum ve geleceği konuşuyoruz. Bu yatırımlar konusunda nereden nereye geldiğimize baktığımızda ciddi yol kat ettiğimizi görüyoruz. Bundan sonrası için yapmamız gereken işleri eksiklerimizi yeni ihtiyaçları da görüyoruz. Salgın ve iklim değişikliği gibi son dönemde ağır sonuçlarıyla yüzleştiğimiz küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmaktadır. Ulaşım ve haberleşme sektöründe de ciddi değişimlere de neden olmaktadır.

Dünyanın yeni ve köklü değişimin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek hayırlı bir iş yapmış oluruz. Eğer harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosu beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Uzakdoğu'yu batıya bağlayan baharat yolu ve ipek yolu gibi önemli noktalar bu coğrafyadan geçiyor. Bu güzel coğrafyanın sakinliği olarak insanlığa olan katkıları sunmak için hazırız.

19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hedeflediğimiz yere varma konusunda bize büyük avantaj sağlıyor. Salgın döneminde insan gücünün önemini sağlık hizmetlerinde hep birlikte gördük. Üretim ve lojistik konusunda aynı sorumluluk ile karşı karşıyayız. Bu alandaki altyapımız da oldukça güçlüdür. Türkiye'yi hala eski hali ile hatırlayanlara işbirliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim diğer birçok ülkeden farkımız sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır. Dostlarımıza hep bu teklifle giriyoruz.

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞMEYE 1 TRİLYONLUK YATIRIM YAPILDI

Biz karayolundan demiryoluna havayolundan deniz yoluna kadar ulaşımı başardık. Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında 1 trilyonluk kamu yatırımını hayata geçirmiş ülkeyiz. Bu yatırımların bir kısmını tekrar ifade etmek isterim. Bölünmüş yol uzunluğunu 6.101 km'den aldık, 28.340 km'ye çıkardık. Böylece yolcu ve yük taşımacılığında hızlı konforlu güvenli karayolu taşımacılığını kurduk. Otoyol uzunluğumuzu 1714 km'den 3532 km'ye yükselttik. Balkanlardan ülkemize giriş kapısı olan Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımına sahip ülkeyiz. Aydın Denizli, 1915 Çanakkale Köprüsünün de yer aldığı projelerle 2023'te otoyol uzunluğumuzu 4100 km üzerine çıkarıyoruz. 14300 km daha yüksek standartlı tek yolu ülkemize kazandırdık. Toplam tünel uzunluğunu 50'den 631 km'ye, köprü uzunluğunu 311'den 710 km'ye çıkardık. Ülkemizde ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler bıraktık. Bu eserlerle artık karayolu ulaşımı vatandaşlarımız için külfet olmaktan çıktı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Şuramıza 55 farklı ülkeden ulaşım iletişim konusunda kanaat önderleri, ulaştırma bakanları katıldı. Ekonomi ve ulaşım konularının ülkelere etkilerini tartıştık. Mega projelerimiz sadece milletimizin takdirini kazanmamış, uluslararası çevrelerde de takdir ediliyor.

Stratejik konumumuzun bize yüklediği misyon ile ülkemizi en üst noktaya taşıyoruz. Dev ulaşım projeleriyle ne kadar kararlı ve iddialı olduğumuzu gösteriyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü alanında dünyanın en büyük köprüsü olacaktır.

Çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Kanal İstanbul'u hayata geçiriyoruz. Uluslararası ölçekte ulaşım ve kalkınma projesidir. Türk boğazlarını kullanan tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir.