Erdoğan müjdeyi verdi: 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için yeni kararlar! Düğün salonları açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Önceki gün vefat eden, vefat yıldönümlerinde özlemle yadettiğimiz Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum.

Bu şahirlerimiz sadece kendi dönemlerini değil nesilleri etkisi altında bırakmış iki büyük gönül insanıdır.

Müteffekkiri, sanatçısı, şairi, yazarı azalan millet kalbi ve damarları kurayan bir insan gibidir. Bir süre sonra yok oluşu kaçınılmazdır. Bu bakımdan medeniyetimizin sembolleri olan değerlerimize sahip çıkarken yeni değerler yetiştirmenin de çabası içinde olmalıyız.

Uzun bir aradan sonra yüzyüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi.

ATTIĞIMIZ ADIMLARI ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRDİK

Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Özellikle Avrupa ile karşılaştırdığında en az kısıtlama, can kaybıyla atlattığımız bir gerçektir. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum..

'HER TÜRLÜ İMKANA SAHİBİZ'

Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor. Dünyanın tamamının da salgını yenmesi gerekiyor. Hamdolsun hastaneden ilaca, maskeden solunum cihazına bu mücadeleyi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz her türlü imkana sahibiz.

Ülkemizde yaşayan istisnasız herkesi içine alacak kapsamdaki Genel Sağlık sistemimiz dünyaya örnek olmuştur. Sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz.

83 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNİZDEYİZ

Ülkemizde yaşayan istisnasız herkesi içine alacak kapsamdaki Genel Sağlık sistemimiz dünyaya örnek olmuştur. Sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz.

İŞTE ALINAN KARARLAR

Lokanta, cafe ve kıraathane gibi yerlerin kapanış saati 22.00'de 00.00'a yükselmiştir.

65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 arası dışarı çıkabilecektir.

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır

Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.

Aldığımız kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası sağlık yardımlarımız, ilaç geliştirme çalışmalarımızla ilgili önemli gelişmeler var.

NADİR ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK

2020 yılında dünya genelinde büyük üretim kayıpları, milli gelirlerde küçülmeler, işsizlik oranlarında yükselişler bekleniyor. Hükümet ve merkez bankaları ekonomilerini, finans sistemlerini desteklemek amacıyla önlem paketleri açıkladı. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da oldukça yüksek miktarlarda açıklanan destek paketlerine rağmen toparlanmanın yavaş ve sınırlı olduğu görünüyor. Kamu yardımların da yakın gelecekte ekonomiye ağır yük getireceği anlaşılıyor.

Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunabilen nadir ülkelerden birisi olduk.

YAKLAŞIK5 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPTIK

Kamu bankalarımız aracılığı ile çok kolay şartlarda düşük maliyetli finansman desteklerini devreye alarak nakit ihtiyacımızı karşıladık. Çalışanlarımızı korumak için işten çıkarılmayı yasakladık. Mart ayından bu yana 3 milyondan fazla kişi kısa çalışma uygulamasından yararlandı. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyar lira ödeme yaptık. Ücretsiz izne ayrılanlarla kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara ise aylık 1777 TL nakdi ücret desteği vermeye başladık.