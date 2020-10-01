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Erdoğan MYK'da uyardı: Rekabet etmeyin, uyumlu olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında, “İl başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerimiz uyumsuzluk, rekabet içinde olmasınlar.
Erdoğan MYK'da uyardı: Rekabet etmeyin, uyumlu olun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MYK toplantısında AK Parti’de devam eden kongre süreci ile ilgili, milletvekillerinin kanaat bildirebileceğini fakat il başkanı seçimlerine karışamayacağını belirterek uyarılarda bulundu.

EKONOMİ PAKETİ TALİMATI

Erdoğan, önceki gün gece saat 23.30’a kadar AK Parti Genel Merkezi’nde kongre süreci ve Meclis’te görüşülecek kanunlar için hazırlık yaptı. Erdoğan, MYK toplantısının yanı sıra AK Parti Genel Merkezi’ne gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ile toplantıda bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, basına kapalı düzenlenen toplantıda Erdoğan, 35 maddelik ekonomi paketinin bir an önce Meclis gündemine gelmesini istedi. Bunun ardından Pakdemirli, dün de Meclis’te grup başkan vekilleri ile bir toplantı yaptı.

HEDEF 1 MİLYON ÜYE

Erdoğan başkanlığında düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren MYK toplantısında ise AK Parti teşkilatının, devam eden kongre süreciyle ilgili sunumları oldu. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sunumunda AK Parti teşkilatlarında yeni üye sayısının 650 bini bulduğunu belirterek hedefin 1 milyon üye olduğunu söyledi.

MİLLETVEKİLLERİ NEFSANİ DAVRANMASIN

Toplantıda il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları arasında kongre sürecinde zaman zaman uyum sıkıntısı yaşandığı dile getirildi. Erdoğan, “Belediye başkanları ve milletvekillerimiz, il başkanlarımız ile uyumlu olmalı. Kendi aralarında rekabet olmamalı. Milletvekili arkadaşlarımız nefsani davranmasınlar. Son kararı genel merkez mekanizmalarımız verir. Bunu onlara da anlatalım” diyerek milletvekillerinin teşkilat işlerine karışmamasını gerektiğini ifade etti. Erdoğan, yeni üye sayısındaki artış ile ilgili de “Kongre sürecinde bulduğunuz yeni yüzler parti felsefesiyle uyumlu olsun” değerlendirmesi yaptı.

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İNSANLIĞIN KADERİNİ TAYİN EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin 75’inci Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi”ne gönderdiği video mesajında şunları kaydetti: “Küresel ölçekte zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Covid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir. Salgın aynı zamanda bizlere biyolojik çeşitliği korumanın, gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir dünya bırakmanın önemini de göstermiştir. Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz. Önümüzdeki 10 sene insanlığın kaderini tayin edecektir. 2022’de BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16’ncı Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapacak ve 2 yıllık Dönem Başkanlığı görevini yerine getirecek olan Türkiye, bu süreçte biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için gerekli adımların atılmasında öncü rol oynayacaktır."

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