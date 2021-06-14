Erdoğan NATO zirvesinde liderler ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü.

FOTO GALERİ: Erdoğan liderler ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüşmesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası konuşan Macron, "Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım. Libya ve Suriye'de sorunların çözümü için ortak çalışmayı görüştük" dedi.

NATO ülkelerinin liderlerinin zirve çerçevesinde ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

BORİS JOHNSON İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

ERDOĞAN VE MERKEL GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.