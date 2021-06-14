  • BIST 1.457
  • Altın 500,580
  • Dolar 8,3712
  • Euro 10,1518
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Erdoğan NATO zirvesinde liderler ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü.
Erdoğan NATO zirvesinde liderler ile görüştü

FOTO GALERİ:  Erdoğan liderler ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüşmesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası konuşan Macron, "Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım. Libya ve Suriye'de sorunların çözümü için ortak çalışmayı görüştük" dedi.

NATO ülkelerinin liderlerinin zirve çerçevesinde ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

e31a-9vxoauyqb_.jpg

BORİS JOHNSON İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

erdogan-010.jpg

ERDOĞAN VE MERKEL GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.

merkel.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz14 Haziran 2021 Pazartesi 13:58
  • Stoltenberg: NATO değişikliklere adapte oldukça tarihin en başarılı ittifakı olarak kalacak14 Haziran 2021 Pazartesi 13:55
  • Erdoğan ile Merkel görüşmesi başladı14 Haziran 2021 Pazartesi 13:54
  • Bakan Pakdemirli: Yem fiyatlarına müdahale ediyoruz14 Haziran 2021 Pazartesi 13:40
  • Erdoğan, Johnson ile bir araya geldi14 Haziran 2021 Pazartesi 13:30
  • İçişleri Bakanlığı'ndan DEAŞ açıklaması: Gözaltına alındılar!14 Haziran 2021 Pazartesi 13:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi14 Haziran 2021 Pazartesi 13:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti yarın başlıyor14 Haziran 2021 Pazartesi 13:13
  • İçişleri Bakanı Soylu: Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir14 Haziran 2021 Pazartesi 13:12
  • AB, Afrin'de hastaneye düzenlenen ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı14 Haziran 2021 Pazartesi 13:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti