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Erdoğan noktayı koyacak! Kritik toplantı bugün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının gündeminde seçim barajı ve Yeni Anayasa çalışmaları olacak.
Erdoğan noktayı koyacak! Kritik toplantı bugün

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, bugün saat 15.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.

Toplantıda ele alınacak konular arasında Yeni Anayasa çalışmaları ve seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi konusu da var.

BAHÇELİ: BARAJ KARARI YÜZDE 7 OLARAK TESCİLLENMİŞTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada "Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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