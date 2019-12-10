  • BIST 108.786
  • Altın 273,458
  • Dolar 5,8116
  • Euro 6,4316
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

Erdoğan, PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü

Terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesine müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah bir daha bu tür bir imtihanla baş başa bırakmasın" dedi.
Erdoğan, PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2000 doğumlu olan ve 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Cafer Ceylan'ın annesi Hatice Ceylan ve babası Abdülkadir Ceylan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptığı eyleme de katılan Hatice Ceylan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşme sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

Anne Ceylan'ın "Allah razı olsun, devletimizi inşallah başımızdan eksik etmesin, Rabbim polisimize, askerimize yardımcı olsun inşallah, güç, kuvvet versin." ifadeleri üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amin, gerek Süleyman Bey'den gerek bütün polis kardeşlerimizden, asker kardeşlerimizden Allah razı olsun. Eninde sonunda hamdolsun evladınıza inşallah kavuşuyorsunuz. Allah mutluluğunuzu da daim eylesin inşallah." karşılığını verdi.

Baba Abdülkadir Ceylan'a da geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Geçmiş olsun, gözünüz aydın, Rabbim inşallah şöyle sabaha kadar delikanlı da yanınızda olur, Allah bir daha bu tür bir imtihanla baş başa bırakmasın." ifadelerini kullandı.

Baba Ceylan'ın "Allah razı olsun, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, sizleri başımızdan eksik etmesin." sözleri üzerine "Amin inşallah." karşılığını veren Erdoğan, baba Ceylan'a kaç çocuğu olduğunu sordu. Ceylan'ın, "3 tane Sayın Cumhurbaşkanım, siz 3 diyordunuz 3." ifadesi sonrasında ise Erdoğan, "Allah hayrını versin inşallah." dedi.

Abdülkadir Ceylan'ın "Allah sizlerin de çocuklarınızı bağışlasın." ifadeleri üzerine ise Erdoğan, "Amin inşallah, yolunda daim eylesin Rabbim inşallah, mutluluğunuzu da artırsın inşallah." karşılığını verdi.

Anne Ceylan'ın, "Allah sizin de çocuklarınızı başınızdan eksik etmesin, güzel bir ömür nasip etsin. Allah size de güç kuvvet versin inşallah. Rabbim bütün çocukları inşallah sizin yardımınızla getirttirir." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Amin, inşallah." dedi.

Terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken terör örgütü tarafından dağa kaçırılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: Onayımız olmadan adım atamazlar10 Aralık 2019 Salı 09:00
  • İmar barışı için son 3 hafta10 Aralık 2019 Salı 08:58
  • Eskişehir'de 'borç' dehşeti!10 Aralık 2019 Salı 08:57
  • Cani koca tutuklandı10 Aralık 2019 Salı 08:53
  • Erdoğan, PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü10 Aralık 2019 Salı 08:49
  • Türkiye ilk kez ‘çok yüksek insani’ gelişti10 Aralık 2019 Salı 08:48
  • Ateşkes sağlandı10 Aralık 2019 Salı 08:43
  • Körfez krizi bitiyor10 Aralık 2019 Salı 08:42
  • Sürpriz görüşme10 Aralık 2019 Salı 08:41
  • İstanbul'da suç örgütüne şafak operasyonu10 Aralık 2019 Salı 08:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti