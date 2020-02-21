  • BIST 116.763
  • Altın 323,164
  • Dolar 6,1195
  • Euro 6,6094
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Erdoğan: Putin ile bu akşamki görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız.
Erdoğan: Putin ile bu akşamki görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında "Bu akşam saat 18'de Putin ile görüşeceğim. Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek" dedi. Erdoğan ayrıca 150 rejim mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak "Rejim İdlib’de bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler, henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi. Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar. Henüz beklenen bir cevap vardır diyemem. İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için daveti yaptılar. Bu davet karşısında beklenen cevap vardır diyemem. 4'lü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler. Teklifle ilgili henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi. 

BU AKŞAM 18:00'DA PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Temenni ederim ki bu görüşmeyle de hayırlı bir adım atmış oluruz. Akşamki görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek.

150 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız. İdlib'de yoğun bir ben buna savaş diyebilirim şu anda orada devam ediyor. Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. 12 tank 3 zırhlı araç 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikap bunlar imha edildi. Rejim İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Güvenli bölgede yeni adım attık briket barakalar yapalım 25-30 metrekare dedik. Bu çalışmalarımız devam ediyor.

1 milyona insan bize doğru göç ediyor. Biz bunları nerelerde kalkıp nerelerde iskan edeceğiz? Gıda, giyecek şeklinde yardımlarımız var. Merkel 25 milyon Euro söz vermişti. Daha henüz Kızılay'a gelmedi. Macron'a da aynısını söyledim. Putin ile görüşmeyle hayırlı bir adım atmış oluruz.

HAFTER MEŞRU DEĞİL

Hafter bizim için muhatap değil. O maaşlı bir lejyoner. Biz hep Sarrac ile görüştü. Batı Sarrac'ı davet ettiği yere Hafter'i de davet ediyor. Bugün yine bunları söyledim. Türkiye orada eğitimci olarak var. Bunun yanında da SMO'dan da insanlar var. Şu anda Rusların Wagner'i 2500 orada... Bunları niye konuşmuyorlar? Bir diğeri Cizvitler Sudan'dan, Sudan'ın kendisi var. 15 bine yakın terörist var. Kimse bunları gündeme getirmiyor. Suriye halkının nasıl daveti üzerine oradaysak, Libya'da da Libya halkının daveti üzerine anlaşmamızı yaptık. 

PATRIOT KONUSU

S400 gündemdeyken, Sayın Trump'a 'Bize Patriot verin. Tek düze çalışmak istemiyoruz' dedik. Bize olumlu bir cevap veremediler."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlattık21 Şubat 2020 Cuma 13:55
  • Pakdemirli: Çiftçi destek ödemelerine bugün başlıyoruz21 Şubat 2020 Cuma 12:39
  • Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor21 Şubat 2020 Cuma 12:24
  • Suriye'ye tank sevkiyatı21 Şubat 2020 Cuma 12:23
  • Annesi salonu terk etti: Mahkeme başkanına söyledikleri herkesi şoke etti21 Şubat 2020 Cuma 11:42
  • İstanbul'daki 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı21 Şubat 2020 Cuma 11:37
  • Darbeci Hafter Türkiye'ye şart koştu ve açıkladı: Eğer Türk askeri çekilirse...21 Şubat 2020 Cuma 10:20
  • Hanau'da binlerce kişi ırkçılığı lanetlemek için gösteri düzenledi21 Şubat 2020 Cuma 10:16
  • Bakanlık açıkladı: Hepsi kaldırıldı21 Şubat 2020 Cuma 09:59
  • Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yangın21 Şubat 2020 Cuma 09:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti