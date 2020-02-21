Erdoğan: Putin ile bu akşamki görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında "Bu akşam saat 18'de Putin ile görüşeceğim. Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek" dedi. Erdoğan ayrıca 150 rejim mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak "Rejim İdlib’de bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler, henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi. Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar. Henüz beklenen bir cevap vardır diyemem. İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için daveti yaptılar. Bu davet karşısında beklenen cevap vardır diyemem. 4'lü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler. Teklifle ilgili henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi.

BU AKŞAM 18:00'DA PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Temenni ederim ki bu görüşmeyle de hayırlı bir adım atmış oluruz. Akşamki görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek.

150 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız. İdlib'de yoğun bir ben buna savaş diyebilirim şu anda orada devam ediyor. Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. 12 tank 3 zırhlı araç 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikap bunlar imha edildi. Rejim İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Güvenli bölgede yeni adım attık briket barakalar yapalım 25-30 metrekare dedik. Bu çalışmalarımız devam ediyor.

1 milyona insan bize doğru göç ediyor. Biz bunları nerelerde kalkıp nerelerde iskan edeceğiz? Gıda, giyecek şeklinde yardımlarımız var. Merkel 25 milyon Euro söz vermişti. Daha henüz Kızılay'a gelmedi. Macron'a da aynısını söyledim. Putin ile görüşmeyle hayırlı bir adım atmış oluruz.

HAFTER MEŞRU DEĞİL

Hafter bizim için muhatap değil. O maaşlı bir lejyoner. Biz hep Sarrac ile görüştü. Batı Sarrac'ı davet ettiği yere Hafter'i de davet ediyor. Bugün yine bunları söyledim. Türkiye orada eğitimci olarak var. Bunun yanında da SMO'dan da insanlar var. Şu anda Rusların Wagner'i 2500 orada... Bunları niye konuşmuyorlar? Bir diğeri Cizvitler Sudan'dan, Sudan'ın kendisi var. 15 bine yakın terörist var. Kimse bunları gündeme getirmiyor. Suriye halkının nasıl daveti üzerine oradaysak, Libya'da da Libya halkının daveti üzerine anlaşmamızı yaptık.

PATRIOT KONUSU

S400 gündemdeyken, Sayın Trump'a 'Bize Patriot verin. Tek düze çalışmak istemiyoruz' dedik. Bize olumlu bir cevap veremediler."