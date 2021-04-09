  • BIST 1.379
  • Altın 456,173
  • Dolar 8,1595
  • Euro 9,6942
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Gençcelep ile Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal ve Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Mersin'de otobüs kazasında şehit olan Er Tevfik Yasin Keser için başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençcelep, Akdal, Çakır ve Keser ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki krizin büyümesinden endişeleniyor09 Nisan 2021 Cuma 14:55
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti09 Nisan 2021 Cuma 14:35
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli aşı açıklaması: 3'ü insan uygulamalarına başladı09 Nisan 2021 Cuma 14:32
  • ABD savaş gemileri Karadeniz'e geliyor09 Nisan 2021 Cuma 14:23
  • Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı yarın Bakü'de yapılacak09 Nisan 2021 Cuma 14:23
  • PKK'dan kaçan 3 terörist Mardin sınırında jandarmaya teslim oldu09 Nisan 2021 Cuma 14:22
  • MSB duyurdu! Taciz atışı yapan teröristler öldürüldü!09 Nisan 2021 Cuma 14:00
  • İçişleri Bakanı Soylu, 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandığını bildirdi09 Nisan 2021 Cuma 13:57
  • Yargıtay mesai arkadaşına yumruk atmaya çalışan işçinin "iş akdinin feshini" haklı buldu09 Nisan 2021 Cuma 13:30
  • İç Anadolu'nun güney ve doğusunda bu akşam yoğun kar yağışı etkili olacak09 Nisan 2021 Cuma 13:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti