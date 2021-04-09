Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Gençcelep ile Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal ve Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Mersin'de otobüs kazasında şehit olan Er Tevfik Yasin Keser için başsağlığı diledi. Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençcelep, Akdal, Çakır ve Keser ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.