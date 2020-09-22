  • BIST 1.092
  • Altın 470,157
  • Dolar 7,6354
  • Euro 8,9708
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanmalarına sınırlama getirilebileceği yönündeki çıkışı sonrası ilk kısıtlama haberi Edirne'den geldi.
Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü kabine toplantısının ardından, il bazında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanmalarına sınırlama getirilebileceğini açıklamasının ardından ilk karar Edirne'den geldi. İl Hıfzısıhha Kurulu kararına göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi toplu ulaşımdan 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz faydalanabilecek. Bunun dışındaki saatlerde binişler ücretli olacak.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı.

Edirne'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplu ulaşımdan gündüz 10.00 ile 15.00 saatlerinde arasında ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama bugünden itibaren başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar şehir içi toplu ulaşım sistemi araçlarında 10.-15.00 saatleri arasında ücretsiz seyahat ederken, bu saatler dışında ücret ödemek durumunda kalacak.

"UYGULAMA BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI"

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, pandemi dolayısıyla böyle bir kararın alındığını söyleyerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah ve akşam saatlerinde oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüslere binmesinin sağlıkları açısından sakıncalı olduğunu ifade etti. Şahin, uygulamanın bugün itibariyle ETUS araçlarında başladığını, ayrıca kapasitenin üçte biri kadar da ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı.

"SAĞLIK YÖNÜNDEN ALINAN BİR KARAR"

Şahin, "Perşembe günü Hıfzısıhha Kurulunun toplantısından çıkan karar 65 yaş üzeri vatandaşların sabah saat 10.00 ile öğleden sonra saat 15.00'e kadar ücretsiz seyahat hakkı yine devam ediyor. Bunun haricinde saatlerde ücretsiz seyahat hakları kalktı. Bunun sebebi pandemiden dolayı çok fazla seyahat olmasın. Çünkü ücretsiz olduğu için bazen suiistimal edilebiliyor. 65 yaş vatandaşlarımız günün her saatinde sıkça araba kullandıkları için böyle bir karar alındı. Bu kararı da biz esnaf olarak tabi ki biraz rahatlatacağını düşünüyoruz ama önemli olan sağlık. Sağlık yönünden alınan bir karar. Bu arada ayakta yolcuyla ilgili kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya da müsaade edildi. Bugünden itibaren 10.00 - 15.00 arasında 65 yaş vatandaşlarımız ücretsiz taşınacak. Onun haricindeki saatlerde ulaşımlarını ücret ödeyerek sağlayabilecekler" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş, yeni koronavirüs tedbirlerini şu sözlerle açıklamıştı: "Maske ve mekân denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir. İl hıfzıssıha kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp uygulayabilecektir. Kafe ve restoranların denetimleri sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. Son aşamaya gelen aşıların Türkiye'deki çalışmaları yakından takip edilmektedir. İl bazında 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın ulaşım saatinde sınırlama yapılabilecektir"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi22 Eylül 2020 Salı 14:32
  • Şanlıurfa’da silahlı kız kaçırma gerginliği22 Eylül 2020 Salı 14:31
  • Bakan Akar, Halid el-Meşri ile görüştü22 Eylül 2020 Salı 14:30
  • Halk otobüsü şoförü, maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı22 Eylül 2020 Salı 14:29
  • Yargıtaydaki 'Selam Tevhid' kumpası davasında 24 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi22 Eylül 2020 Salı 14:29
  • YTB Başkanı Eren: Normal bir kanun değişikliği yurt dışı Türklerde ekstra bir etki bırakıyor22 Eylül 2020 Salı 14:27
  • ABD'li gazeteci Andre Vltchek aracında ölü bulundu22 Eylül 2020 Salı 14:26
  • Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO'da 5'inci kez toplandı22 Eylül 2020 Salı 14:03
  • Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı22 Eylül 2020 Salı 14:02
  • Bursa'da karantinayı ihlal eden Kovid-19 hastasına 3 ay 10 gün hapis cezası22 Eylül 2020 Salı 13:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti