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Erdoğan: Şüphesiz Kovid-19 aşısı insanlığın ortak malı olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenen '2020 Küresel Aşı Zirvesi'ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi.
Erdoğan: Şüphesiz Kovid-19 aşısı insanlığın ortak malı olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenen '2020 Küresel Aşı Zirvesi'ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi.

Erdoğan'ın mesajları şöyle: 

"Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. 

Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir.

Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir."

JONHSON EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sanal ortamda gerçekleştirilen 'Küresel Aşı Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştı.

Aşı ittifakı Gavi'ye fon sağlamak amacıyla düzenlenen ve 50'den fazla ülkeyle kuruluşu bir araya getiren zirvede, 2025'e kadar dünyanın en fakir ülkelerindeki 300 milyon çocuğun aşılanması için en az 7,4 milyar dolar bağış toplanması hedefleniyor.

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