  • BIST 97.098
  • Altın 259,944
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
SON DAKİKABir uçak daha indi: S-400 sevkıyatı devam diyor
»

Erdoğan tek tek not aldı: Vekillerden 5 başlıkta öneri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimlerin hemen ardından başlattığı istişare toplantılarında, AK Parti’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği politikalar şekillendirildi.
Erdoğan tek tek not aldı: Vekillerden 5 başlıkta öneri

Milletvekilleri bu toplantılarda en çok AK Parti’nin daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir dil kullanmasını, buna göre politika oluşturulmasını gündeme getirdi.

Erdoğan’ın 4 Temmuz’da başlayıp 11 Temmuz’da tamamladığı milletvekilleri ile istişare toplantılarında 150 civarında milletvekilli söz alarak, hem seçim sonuçlarını değerlendirdi, hem de AK Parti’nin bundan sonra izleyeceği politika hakkında görüşlerini dile getirdi.

Erdoğan’ın her milletvekillinin konuşmasını tek tek not aldığı toplantılarda milletvekillerinin görüşleri beş ana başlıkta toplandı: Kucaklayıcı ve kuşatıcı bir politika izlenmesi, yumuşak bir dil kullanılması, Suriyeli mültecilerle ilgili adım atılması ve kabine-parti yönetiminde değişim, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin aksayan yönlerinin düzeltilmesi.

“DOSTLARIMIZI ARTIRACAĞIZ”

Milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarını MKYK’da değerlendiren Cumhurbaşkanı “Arkadaşlarımızın görüş ve önerilerini tek tek not aldım. Bunların hepsini değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. Politikalarımızı belirleyeceğiz. Önümüzdeki süreçte, dostlarımızın sayısını artırıp, düşmanlarımızın sayısını azaltacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ile yapılan istişare toplantılarına katılan milletvekillerinin büyük bölümü, AK Parti’nin bundan sonra izleyeceği yolla ilgili ‘Kabinede ve partide köklü bir değişim olmayacağını ancak bir politika değişikliğine gidilebileceği, özellikle de milletvekilleri ve Meclis’in daha etkin hale geleceği’ izlenimini edindiklerini dile getirdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz afişinden rahatsız olan Athena Gökhan'a Nedim Şener'den müthiş cevap14 Temmuz 2019 Pazar 16:29
  • Bankalara sert tepki: 'Vicdansızlar, şemsiyeyi alıp kayboluyorlar14 Temmuz 2019 Pazar 16:25
  • Netanyahu'dan "Lübnan'ı vururuz" tehdidi!14 Temmuz 2019 Pazar 16:23
  • Ünlü basketbolcu kaza geçirdi: Durumu ağır14 Temmuz 2019 Pazar 16:21
  • Yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var14 Temmuz 2019 Pazar 16:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında sürpriz görüşme14 Temmuz 2019 Pazar 14:54
  • Çavuşoğlu resti çekti: İşbirliği yapılmazsa...14 Temmuz 2019 Pazar 14:49
  • Bahçesine giren eşeği keserle yaralayan kadına soruşturma14 Temmuz 2019 Pazar 12:13
  • Oto galeri sahibi öldürüldü14 Temmuz 2019 Pazar 12:12
  • AK Parti'li Özhaseki: Büyükkılıç'ın istifa haberi yalandır14 Temmuz 2019 Pazar 12:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti