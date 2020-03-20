  • BIST 86.961
  • Altın 312,016
  • Dolar 6,4691
  • Euro 6,9569
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 0 °C
»

Erdoğan teşekkür etti, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan, koronavirüsle mücadele zirvesinde Sağlık Bakanı Koca’yı süreci iyi yönetmesi nedeniyle kutlarken, sağlık çalışanlarına da “Takdire şayan fedakârlık gösterdiler” diyerek teşekkür etti. Erdoğan’ın sözleri üzerine Koca, gözyaşlarını tutamadı.
Erdoğan teşekkür etti, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki gün 85 katılımcıyla Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde salgın tehlikesini uzmanlarla detaylı olarak ele aldı. Erdoğan alışveriş merkezlerini (AVM) kapatma tartışmalarına ilişkin, “Kapatıp sektörü daha çok zarara sokmak istemiyoruz. Tabii kapatmak isteyen varsa kapatabilir. Halkımız zaten kendini korumaya aldı, gitmiyor” dedi. Erdoğan, toplantıda 3 haftanın önemine de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan zirvede duygulu anlar da yaşandı. Erdoğan, fedakârlıklarından ve bu süreci iyi yönetmesi dolayısıyla Sağlık Bakanı Koca’yı kutlarken sağlık personeline de şu sözlerle teşekkür etti:

“Bütün doktorlarımız, hemşirelerimizden, sağlık çalışanlarımıza kadar tüm personel koordineli ve birlik içinde çalışıyor, hepsine teker teker teşekkür ederiz. Takdire şayan fedakârlık gösterdiler. En riskli meslek olmasına rağmen hepsi görevlerinin başında fedakârca çalışıyorlar. İlk andan itibaren doğru bilgiler ile kamuoyunun aydınlatılmasına katkı sağladılar. Sağlık Bakanımız da bu süreçte gece gündüz demeden onlarla birlikte çalıştı. Bizler onların söylediği her kelimeye harfiyen uymalıyız.”

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine duygulanan Bakan Koca, gözyaşlarını tutamadı. Toplantıda söz alan 85 katılımcının her biri de sözlerine başlarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İNGİLTERE BİZİ TEBRİK ETTİ

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, 4 saatlik toplantıda özetle şunları da söyledi:

“İnsan sağlığı önceliğimiz. İnsanlar kendilerini nasıl koruyacağını bilmeli. Mümkün olduğunca sokağa çıkmamalı. Dünya bu konuda çok geç kaldı. Biz ocak ayından beri tedbirlerimizi aldık. Vaka sayısındaki artışın nedeni, yabancı ülkelerden gelenler. Liderlerle yaptığım dörtlü zirvede de özellikle İngiltere Başbakanı Boris Johnson bizi bu konuda tebrik etti... Çalışanların sağlığı çok önemli. Çalışmak zorunda kalanlar da hijyen kurallarına uymalılar. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı da bu konuda destek vermeli.

FAHİŞ FİYAT TALİMATI

Fahiş fiyat artışlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu yapanları en ağır ceza ile cezalandıracağız. Zaten bunlar çok düzgün ticaret yapmayan insanlar. Herkes yüzde 10-15 kâr marjı ile değil de bir vurguna dönüştürmek istiyor. Ona da hükümet olarak müdahalelerimizi sürdüreceğiz. Halkın mağduriyetinin giderilmesi için çalışın.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı iddialarına cevap verdi20 Mart 2020 Cuma 09:41
  • Muhterem Nur hayatını kaybetti20 Mart 2020 Cuma 09:34
  • İdlib'de acı haber: 2 askerimiz şehit oldu20 Mart 2020 Cuma 09:28
  • Korona Bilgilendirme Websitesi' yayına girdi20 Mart 2020 Cuma 09:23
  • Alevilerle ilgili sözlerinden sonra! İşte Pınar Fidan'ın ifadesi20 Mart 2020 Cuma 09:20
  • Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi'de namaz kılmak yasaklandı20 Mart 2020 Cuma 09:18
  • Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına açıklama20 Mart 2020 Cuma 09:09
  • Bakan Koca'dan sağlık çalışanları için 'üst üste 3 gün alkış' çağrısı20 Mart 2020 Cuma 09:02
  • Bağışıklığınızı güçlendirin20 Mart 2020 Cuma 02:06
  • Sağlık Bakanı Koca: Hasta sayımız 359'a ulaştı20 Mart 2020 Cuma 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti