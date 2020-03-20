Erdoğan teşekkür etti, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan, koronavirüsle mücadele zirvesinde Sağlık Bakanı Koca’yı süreci iyi yönetmesi nedeniyle kutlarken, sağlık çalışanlarına da “Takdire şayan fedakârlık gösterdiler” diyerek teşekkür etti. Erdoğan’ın sözleri üzerine Koca, gözyaşlarını tutamadı.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki gün 85 katılımcıyla Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde salgın tehlikesini uzmanlarla detaylı olarak ele aldı. Erdoğan alışveriş merkezlerini (AVM) kapatma tartışmalarına ilişkin, “Kapatıp sektörü daha çok zarara sokmak istemiyoruz. Tabii kapatmak isteyen varsa kapatabilir. Halkımız zaten kendini korumaya aldı, gitmiyor” dedi. Erdoğan, toplantıda 3 haftanın önemine de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan zirvede duygulu anlar da yaşandı. Erdoğan, fedakârlıklarından ve bu süreci iyi yönetmesi dolayısıyla Sağlık Bakanı Koca’yı kutlarken sağlık personeline de şu sözlerle teşekkür etti:

“Bütün doktorlarımız, hemşirelerimizden, sağlık çalışanlarımıza kadar tüm personel koordineli ve birlik içinde çalışıyor, hepsine teker teker teşekkür ederiz. Takdire şayan fedakârlık gösterdiler. En riskli meslek olmasına rağmen hepsi görevlerinin başında fedakârca çalışıyorlar. İlk andan itibaren doğru bilgiler ile kamuoyunun aydınlatılmasına katkı sağladılar. Sağlık Bakanımız da bu süreçte gece gündüz demeden onlarla birlikte çalıştı. Bizler onların söylediği her kelimeye harfiyen uymalıyız.”

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine duygulanan Bakan Koca, gözyaşlarını tutamadı. Toplantıda söz alan 85 katılımcının her biri de sözlerine başlarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İNGİLTERE BİZİ TEBRİK ETTİ

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, 4 saatlik toplantıda özetle şunları da söyledi:

“İnsan sağlığı önceliğimiz. İnsanlar kendilerini nasıl koruyacağını bilmeli. Mümkün olduğunca sokağa çıkmamalı. Dünya bu konuda çok geç kaldı. Biz ocak ayından beri tedbirlerimizi aldık. Vaka sayısındaki artışın nedeni, yabancı ülkelerden gelenler. Liderlerle yaptığım dörtlü zirvede de özellikle İngiltere Başbakanı Boris Johnson bizi bu konuda tebrik etti... Çalışanların sağlığı çok önemli. Çalışmak zorunda kalanlar da hijyen kurallarına uymalılar. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı da bu konuda destek vermeli.

FAHİŞ FİYAT TALİMATI

Fahiş fiyat artışlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu yapanları en ağır ceza ile cezalandıracağız. Zaten bunlar çok düzgün ticaret yapmayan insanlar. Herkes yüzde 10-15 kâr marjı ile değil de bir vurguna dönüştürmek istiyor. Ona da hükümet olarak müdahalelerimizi sürdüreceğiz. Halkın mağduriyetinin giderilmesi için çalışın.”