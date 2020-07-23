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Erdoğan: TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek disiplini, caydırıcılığı, üstün kabiliyetleriyle TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor." dedi.
Erdoğan: TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. 

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2020 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır. 

Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir. Bu düşüncelerle zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ruhun şad olsun."

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