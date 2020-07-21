Erdoğan: Türkiye krizlere karşı daha etkin refleksler verebilme imkanına kavuştu

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2. yılı nedeniyle düzenlenen programda konuştu. Erdoğan, "Aksaklıklarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Her değişim gibi, bunun da oturması zaman alacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2. yılı nedeniyle düzenlenen programda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"15 Temmuz gecesi milletimiz dünya demokrasi tarihine geçmiştir. Geçmişte en küçük sarsıntıda yerle yeksan olan Türkiye'den sınamaları başarıyla veren Türkiye'ye ulaştık.

Dünyanın siyasi ve ekonomik gerilimlerden iç çatışmalara, yılbaşından buyana koronavirüs belasıyla tahribatına karşı pek çok alanda yalpaladığı bir dönemde Türkiye dimdik ayakta kalarak farkını ortaya koymuştur. Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Bu kutlu yürüyüşte ülkesinin yanında yer alan herkesten Allah razı olsun diyorum.

DOĞRUDAN MİLLETİN İRADESİYLE GERÇEKLEŞEN TEK REFORM

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda doğrudan milletin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur. Demokrasinin özüne uygun bu reformun sahibi milletimizin ta kendisidir.

DAHA HIZLI REFLEKSLER VERİLİYOR

Türkiye yeni sistemle birlikte krizlere karşı daha hızlı refleksler verme imkanına kavuştu. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden koronavirüse birçok alanda bunun yansımalarını gördük.

Aksaklıklarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Yeni sistemin verdiği imkanlarla eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Her değişim gibi, bunun da oturması zaman alacaktır. Hayatımızın hiçbir döneminde milletimize rağmen iş yapmayı, hele hele millete karşı durmayı aklımızdan bile geçirmedik.

HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kendi hakkını söke söke alan bir devlet olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.

Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz.

AKSAMAYA MEYDAN VERMEDİK

Mahalli idareler seçimi ve salgına rağmen yürütmenin çalışmalarında aksamaya meydan vermedik. Yönetim sistemimizi değiştirirken siyasetten sosyal düzeltmelere kadar pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır.

64 KARARNAME VE 2 BİN 755 KARAR

Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk.

Salgın dönemi dahil 180 günlük icraat programlarında planladığımız 2 bin 384 ana eylemin yüzde 93'ünü tamamladık.

Son iki yılda ilk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen ataması yaptık."

136 ÜLKEYE YARDIM ELİ

(Koronavirüsle mücadele) Bugüne kadar 136 ülke ve 4 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini karşıladık.

TERÖRİST SAYISI 400'LÜ RAKAMLARA GERİLEDİ

Son iki yılda terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik. Terör operasyonlarında toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik, böylece yurt içi terörist mevcudu 400'lü rakamlara geriledi.

FETÖ'NÜN YAPILANMALARINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YIKTIK

Ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik.FETÖ'nün bürokrasiden iş dünyasına kadar tüm yapılanmalarını önemli ölçüde yıktık, kalanları da tespit ettikçe temizlemeye devam ediyoruz.

KİMSE HEVESLENMESİN PRİM VERMEYECEĞİZ

Trablus’u tehdit eden darbecileri gerilettik. Son zamanlardaki bazı gelişmeleri izliyoruz, kimse heveslenmesin ona da prim vermeyeceğiz."