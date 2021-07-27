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Erdoğan: Türkiye, terörle mücadelede Angola'nın yanında yer alacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, terörle mücadelede kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın yanında yer alacaktır" dedi.
Erdoğan: Türkiye, terörle mücadelede Angola'nın yanında yer alacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, konuk Cumhurbaşkanı ile anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan, Laurenço ile siyasi, askeri, ticari, kültürel, savunma sanayine yönelik bütün bu alanları kapsayan etraflı ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti.

'BU TİCARET HACMİ ÇOK HAFİF'

Angola'nın iş birliği yapmakta rastgele bir ülke olmadığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Dolayısıyla müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendileri iş adamlarımızla bir araya gelecekler. Alt yapı, üst yapıya yönelik birçok konuyu muhataplarıyla görüşecekler. Aynı şekilde BM Genel Kurulu'ndan sonra iadeyi ziyarette bulunmak üzere bir grup iş adamıyla birlikte Angola'ya gideceğiz. İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de böylelikle başlatmış olalım. Burada ağırlıklı olarak savunma sanayiinde, turizmde, ekonomide, kültürel alanda, sağlıkta neler yapabiliriz, sağlık turizminde neler yapabiliriz bunları yerinde değerlendirelim istiyoruz. Ben değerli dostum Laurenço ile değerli adımları atacağımıza inanıyorum. Bugün burada ilk adımı attık, 10 tane anlaşma imzalandı. Bunları hayata geçirmek şart. Şu anda ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü iki ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız, 500 milyon dolara ulaşmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'da ne tür sıkıntılar yaşandığını bildiklerini belirterek, "Türkiye, terörle mücadelede kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın yanında yer alacaktır" dedi.

Açıklamalar öncesinde iki ülke arasında, hava ulaştırma anlaşması, devlet televizyonları arasında iş birliği, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme alanında, hidrokarbon ve madencilik alanında iş birliği, diplomasi eğitimi ve vize serbestisi anlaşması imzalandı.

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