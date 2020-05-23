  • BIST 103.024
  • Altın 380,103
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Erdoğan: Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, "Salgın sonrası siyasi, ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan: Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. 

Erdoğan, "Salgın sonrası siyasi, ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alınan tedbirlerle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması, zorluğa, yokluğa düşmemesi için devletin tüm kaynaklarını harekete geçirdik." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basın İlan Kurumu'ndan açıklama23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:06
  • Atama kararları Resmi Gazete'de23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:48
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği Resmi Gazete'de23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:47
  • Libya ordusu Trablus'un güneyinde önemli noktaları ele geçirdi23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:37
  • 'Tokyo Olimpiyatları ancak 2021'de gerçekleşebilir. Yeniden erteleyemeyiz'23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:36
  • Trump'tan eyalet valilerine 'ibadethanelerin açılmasına izin verin' çağrısı23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:36
  • Hafter milisleri başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:34
  • İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine 'cami ve mescit' genelgesi23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:30
  • Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:26
  • Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti