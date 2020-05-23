Erdoğan: Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, "Salgın sonrası siyasi, ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.