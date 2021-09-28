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Erdoğan: TURKOVAC'ı en kısa zamanda seri üretime geçirmeyi taahhüt ediyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yaygın ulusal aşılama programımızla 18 yaş üstü nüfusumuzda ikinci doz aşılanma oranında yüzde 70 hedefine çok yaklaştık." dedi.
Erdoğan: TURKOVAC'ı en kısa zamanda seri üretime geçirmeyi taahhüt ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenen, 'Küresel Covid-19 Çevrimiçi Zirvesi: Pandemiyi Bitirme ve Gelecektekilere Hazırlık İçin Yeniden İnşa' zirvesine video mesajla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden’a bu etkinliği organize ettiği ve daveti için teşekkür ederek, "İnsanlık yaklaşık 2 yıldır eşi benzeri görülmemiş bir imtihan veriyor. Bu süreçte dayanışma sergilememiz halinde bu musibetten kurtulabileceğinizi öğrendik. Türkiye olarak dünya nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılanması, bütün ülkelerde test, teşhis, tedavi, tespit ve tedbir araç ile imkanlarının güçlendirilmesine ve küresel düzeyde daha iyi bir sağlık mimarisinin inşasına dair hedefleri ilkesel olarak destekliyoruz" dedi. 

'TURKOVAC’I SERİ ÜRETİME GEÇİRECEĞİZ'

Türkiye’nin, bu süreçte çok sayıda ülkeye ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin temininde yardımcı olduğunu ve bu hedeflere ulaşma gayretlerine de imkanlar ölçüsünde gereken katkıyı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, "Kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin, aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahlaki açıdan zaruridir. Ülkeler arasındaki gelir farklılıkları aşıya ve sağlık hakkına erişimde engel teşkil etmemelidir. Bu konuda uluslararası iş birliği ve dayanışmanın azami derecede sağlanması hayati öneme haizdir. Adil, bilimsel ve insani yaklaşım bunu gerektirmektedir. Bu anlayışla 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan diğer kritik malzemeyi ulaştırdık. Başka ülkelerden tedarik ettiğimiz aşıların bir kısmını talep eden ülkelerle paylaştık. Yaygın ulusal aşılama programımızla 18 yaş üstü nüfusumuzda ikinci doz aşılanma oranında yüzde 70 hedefine çok yaklaştık. Ayrıca TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz" diye konuştu.

'YENİ KÜRESEL SALGIN ZAMAN MESELESİ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki süreçte Küresel Covid-19 Zirvesi'nin taahhütlerini de göz önünde bulundurarak az ve düşük orta gelirli ülkeler için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Salgın küresel sağlık mimarisindeki birçok eksikliği de gözler önüne sermiştir. Bu salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı daha sağlam ve hazırlıklı hale getirmek gelecek nesillere olan borcumuzdur. Yeni bir küresel salgın ihtimal değil, sadece zaman meselesidir. Bu nedenle tespit edilen noksanlıkların giderilmesi de bir seçenek değil, siyasi bir sorumluluktur. Türkiye Covid-19’dan sonra her bakımdan daha güçlü bir dünya için sergilenecek gayret kulvarında yerini almaya hazırdır" dedi.

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