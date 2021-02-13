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Erdoğan TV'de reklamı görünce anında talimat verdi: 'Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partililerle oturup çay içtiği sırada, televizyonda dönen bir reklam hakkında çok fazla şikayet olduğunu, bu işin de Çiftlik Bank mevzusuna dönmeden çekidüzen verilmesi talimatını verdi.
Erdoğan TV'de reklamı görünce anında talimat verdi: 'Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce grup toplantısından çıktıktan sonra Şeref Salonu boyunca kendisini bekleyenleri selamladı. TBMM'den ayrılmadan önce idare amirinin odasına girip kısa bir mola verdi. Kendisini uğurlayacak parti yönetimiyle çay içip sohbet eden Erdoğan, tam o sırada karşısındaki televizyonda reklamı fark etti. Yanında duran Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a yönelerek, "Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikayetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek. Batarlarsa devlete yük olacak hepsi" dedi.

Odada bulunanlar, Erdoğan'ın dikkatini çeken reklama odaklandı. Faizsiz peşinatsız ev-araba-eşya satışına ilişkin reklam olduğu fark edildi.

Bakan Elvan, bu konuda yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini, yakında Meclis'e gönderileceğini söyledi.

Sektörde çalışan köklü firmaların büyük bölümü, bu çekidüzen yasasına destek veriyor. Çünkü son günlerde sayıları hızla atan bu tür firmaların, toplanan paraları amaç dışında kullandığı, bankada faizde değerlendirildiği, sistemden çıkmak isteyenlere zorluk çıkarıldığına ilişkin şikayetler Erdoğan'a kadar ulaşmıştı.

Yasa teklifi önceki gün, TBMM'ye verildi.

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