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Erdoğan ve Bahçeli Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.
Erdoğan ve Bahçeli Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder." diyen Erdoğan, "(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." dedi.

Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışışı için 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofyamızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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