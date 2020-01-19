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Erdoğan ve Merkel'den Libya görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda Libya konusunu görüştü.
Erdoğan ve Merkel'den Libya görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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