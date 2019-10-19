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Erdoğan ve Trump'tan peş peşe açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan telefon görüşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan ve Trump'tan peş peşe açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"ABD Başkanı Sayın @RealDonaldTrump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım. Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum."

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüştüğünü yazdı.   

Trump yaptığı Twitter paylaşımında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yeni görüştüm. Kendisi bana küçük çaplı keskin nişancı ve havan ateşlerinin bertaraf edildiğini söyledi. Ateşkes ya da ara verme; Erdoğan da Kürtler de buna istekli. Ne yazık ki yıllar önce bu düşünce yoktu. Bunun yerine, her zaman çok zayıf bandajlarla ve yapay bir şekilde tutuldu. Her iki tarafta da iyi bir irade mevcut ve başarı için bu gerçekten iyi bir şans. Avrupa ülkeleri DEAŞ’lı savaşçıları almaya ilk kez niyetli. Bu iyi ama geç bir haber. Biz onları yakaladıktan sonra yapılmalıydı. Neyse, büyük bir ilerleme kaydedildi” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yolladığı, “Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim” mesajını alıntılayarak, “Terörizmi yenilgiye uğratalım” diye paylaştı.

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