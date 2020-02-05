Erdoğan vekillere çağrıda bulundu: İlker Başbuğ'a dava açın

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ’nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkar olur” diyen İlker Başbuğ'a tüm vekillerin dava açmasını istedi.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık grup toplantısında gündeminde Suriye'de Esad rejiminin Türkiye'nin gözlem noktasına yaptığı saldırı, ABD Başkanı Donal Trump'un sözde Ortadoğu Barış Planı ve İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağı üzerine yaptığı açıklamaları vardı. Erdoğan, Suriye ordusunun şubat ayı sonuna kadar gözlem hattından çekilmemesi halinde Türkiye'nin bizzat müdahale edeceğini söyledi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un ‘FETÖ’ açıklamalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vekillere İlker Başbuğ’a yönelik dava açma çağrısında bulundu.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI YOK DERSEK GERÇEĞİ İNKAR OLUR"

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ geçen hafta katıldığı bir programda “FETÖ’nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkar olur” demiş AK Parti’li vekilleri işaret ederek 26 Haziran 2009’da TSK ile ilgili kanun teklifini getirenlerin ‘FETÖ’ ile ilişkisi bulanabileceğine dikkat çekmişti.

TÜM MİLLETVEKİLLERİ İLKER BAŞBUĞ’A DAVA AÇMALI

Erdoğan’ın açıklaması şöyle: "Türkiye’de milli iradeye ve TBMM’de sürekli tuzak kuran sürekli bu yüce kurumu yıpratmaya çalışan bir zihniyet var. Zahirde demokrat görünen ama aslında faşistin önce giden jakoben zihniyetin yeni bir oyunuyla karşı karşıyayız. Suça karışmış asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanabilmelerinin önünün açılmasıdır. TBMM bu önemli düzenlemeyi 25 Haziran 2009’da grubu bulunan 4 partinin ittifakıyla gerçekleştirmişti. Bu partilerden biri de CHP’dir. Malum, durmuş saat bile günde iki defa doğruyu gösterebilir. O dönem CHP her nasıl olmuşsa bu konuda doğru bir tutum sergilemiştir. Hatta bu düzenleme ile ilgili AKP Grup Başkanvekilleriyle görüşmeye gelenlerden biri de Kılıçdaroğlu’dur. Bu düzenleme komisyon ve genel kuruldan geçip kanunlaşmıştır. Sayın Elitaş neredesin? İyi bilir. Düzenlemenin amacı darbelere zemin hatırlayan hukukun işlemesinin önüne geçen yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir. Suç işleyen kişinin asker kimliğinin ona ayrıcalık tanımasının ne hukukta ne de demokraside yeri zaten olamaz. Dönemin Meclis tutanaklarına komisyon genel kurul görüntülerine baktığımızda CHP’liler başta olmak üzere tüm Meclis’in bu düzenlemeyi desteklediğini görüyoruz. Meclisimizin gayet doğru bir karar verdiğini düşünüyoruz. Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı, kendisini gayet iyi tanırım, bu düzenlemeyi bahane ederek Meclis’imizi toptan itham eden bir takım açıklamalar yapmıştı. Ben özellikle kendi grubumuza sesleniyorum, hepiniz süratle dava açmalısınız. Meclis’in yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur. Maalesef bu açıklamalara CHP’den ve diğer partilerden destek vermiştir, daha önce aksi kararı aldıkları yönünde. FETÖ gölgesi sürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle meclise saygısızlıktır. Bu düzenlemeye destek evren tüm milletvekillerinin böyle bir ithama maruz bırakılması yasama dokunulmazlığına ve milli iradenin temsilcilerine yönelik gayet bilinci bir saldırıdır.

Süratle bu parlamentonun hukukunu hep beraber korumamız lazım. Bu hukukun gereği neyse bunu yapmamız lazım. Meclis’i ve milletvekillerini aşağılayarak sadece vesayet zihniyetine hizmet edebilir. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez.

Emekli bir askerin peşine düşüp yasama dokunulmazlığını izama yeltenenler herhalde kendi geçmişlerinden utanıyorlar. Aksi takdirde böyle bir yanlışa düşmezlerdi. CHP’nin geçmişinde hatalar vardır ama müsterih olsunlar bu konu göğüslerini gere gere savunabilecekleri bir meseledir."