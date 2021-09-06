Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılında konuştu: Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu. Erdoğan, bugün başlayan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve vatandaşlara "aşı olun" çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Başarı tesadüften öte disiplin, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir mücadelenin meyvesidir. Her başarılı eğitim kurumunun gerisinde çalışkan öğrencilerle beraber, mesleğine aşık eğitimcilerin imzası vardır.

NECMETTİN VE AYBÜKE ÖĞRETMENİ ANDI

Eğitim öğretim camiamızın hizmetleri için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi bölücü terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.

İlk defa okulla tanışmanın heyecanı yaşayan yavrularımıza başarılar diliyor, her birinin gözlerinden öpüyorum.

"KESİNTİSİZ EĞİTİMİ SÜRDÜREN BİRKAÇ DEVLETTEN BİRİYİZ"

Önceki sene başlayan koronavirüs salgını hayatımızdaki her şey gibi eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke sokağa çıkma yasağı gibi çok sert tedbirlere başvurdu. Türkiye olarak biz de geçtiğimiz dönemde ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Öğretmenlerimizin, evlatlarımızın ve ailelerin sağlığını tehlikeye atmamak için azami hassasiyet gösterdik. Bilim Kurulumuzun tavsiyesi doğrultusunda kimi zaman okullarımızı açarak ancak daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimle bu dönemi geride bıraktık.

Salgının yol açtığı sıkıntılara rağmen eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek salgının yoğun olduğu dönemde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını sağladık.

YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI

Aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması yüz yüze eğitim konusunda bizi daha çok cesaretlendirdi. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız.

VATANDAŞLARA AŞI ÇAĞRISI

İsteyen her vatandaşımız ücretsiz, hızlı ve sıkıntısız bir şekilde aşıya ulaşabilmektedir. Zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Ancak aşı imkanını da değerlendirmemiz şarttır. Sosyal medyadan yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemelidir.

Salgının yayılmasını engellemek, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz başta olmak üzere hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

2002 yılından bugüne kadar toplam 700 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Cuma günü yaptığımız 20 bin öğretmen atamasıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik.