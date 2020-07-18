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Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının temelini attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin fabrikasının temel atma töreninde konuşmasının ardından butona bastı ve inşayı başlattı.
Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının temelini attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel atma işleminden önce bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi.

Salgına rağmen devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu taşıyoruz.

Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, öz güveninin artmasından rahatsızlık duyanlar, hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattı.

Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı

Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi.

Asla umutsuzluğa kapılmadık. Ne dedik, 5 tane yiğit adam. Sonunda bu oldu mu? Oldu. Şimdi biz bu 5 yiğit adamla yola çıktık. Öyle veya böyle bu işi bitireceğiz.

Ürün yelpazemiz, teknolojimiz, iş modelimiz, iş planımız ve tedarikçilerimizle dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız.

Yatırımı, üretimi, yenilikçiliği, girişimi ve istihdamı çok farklı teşvik mekanizmalarıyla destekliyoruz.

Türkiye'nin Eti Maden eliyle batarya için gereken lityumun tamamını üretebilecek potansiyeli de var

Tek sermayesi bu millete karamsarlık aşılamak olan şeamet tellallarına da lütfen kulak asmayın.

Sahadan aldığımız bilgilerle ekonomideki canlanmayı güçlü bir şekilde teyit ediyoruz. İlk 6 ayda sanayi siciline 7 bin işletme kaydoldu

Siyaset kürsüsünü iftira kürsüsüne çevirenleri, bu ülkeye dair hiçbir hayali, hedefi olmayanları asla dikkate almayın."

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