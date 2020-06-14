Erdoğan: Yol ve su medeniyettir

İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pist açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki şeyi hep söyledim; yol medeniyettir, su medeniyettir; yolunuz ve suyunuz yoksa medeni olmaktan bahsedemezsiniz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul Havalimanımız bugün üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuşuyor." dedi.

"İSTANBUL HAVALİMANI HEDEFLERİMİZİN SEMBOLLERİNDEN BİRİ"

"İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Havalimanımız, yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDA SADECE 60 NOKTAYA OLAN UÇUŞLARI 350'YE ÇIKARDIK"

"Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350'ye çıkarmayı başardık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 500 ton seviyelerini buldu." bilgisini verdi.

"Tünellerimizin sayısını 83 ten 395'e, uzunluğunu 50 kilometreden 523 kilometreye yükselttik." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otoyollarımızda 1714 kilometre olan ağımızı yaklaşık 1400 kilometre ilaveyle 3100 kilometrenin üzerine taşıdık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanını eserlerle donattık." diyerek, "Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi eserleri milletimizin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladık." ifadelerini kullandı.