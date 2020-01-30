  • BIST 119.850
  • Altın 302,347
  • Dolar 5,9798
  • Euro 6,5955
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 3 °C
»

Erdoğan Yüzyılın Anlaşması'nı eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüzyılın Anlaşması'nı işgal projesi olarak nitelendirdi.
Erdoğan Yüzyılın Anlaşması'nı eleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' planına da değindi.

"NE ANLAŞMASI, BU BİR İŞGAL PROJESİDİR"

Yüzyılın Anlaşması'nı işgal projesi olarak nitelendiren Erdoğan, ''100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur. Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"KENDİNİ BİLMEZLERİN MESAJLARI ORTADA"

"Ülke olarak Malatya ve Elazığ depremini yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyadan yayınladıkları mesajlar ortadadır. Yalanın iftiranın kol gezdiği mecrada hakikati aramak için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Emniyetimiz hukuk çerçevesinde adımları atıyor."

"ARKASINDA MİLLET OLANIN SIRTI YERE GELMEZ"

"Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz. Bizlere düşen gerekirse Habil gibi ölmek ama asla Kabil gibi zalimlerin durumuna düşmemektir. Arkasında millet olanın sırtı yere gelmez. Demokrasimize kurulan tuzakları aştık. Birileri hala anlamıyor olsa da milletimiz her şeyin farkında. Bugün yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz."

"EVLATLARIMIZA GÜÇLÜ BİR ÜLKE BIRAKMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye ve Türk milleti olarak bize yağmurlu havada bir bardak su vermeyecek, sırtlanlarla dolu iklimde hedefimize ulaşmamızın, dost ve kardeş ülkelere destek vermenin mücadelesini sürdüreceğiz. Bilhassa yaşadığımız şu süreçte ben diyen herkes kaybeder. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği her alanda ve her zaman biz dememize, bu şekilde hareket etmemize bağlıdır. Bizden önceki kuşak yeni kurulan bir ülkenin tüm yükünü omuzlamıştı. Biz kuruluştan yükselişe geçen dönemin sancılarını yaşadık. Evlatlarımıza güçlü bir ülke bırakmakta kararlıyız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korona dehşeti büyüyor! 6 bin kişi karantinaya alındı30 Ocak 2020 Perşembe 15:29
  • Meteorolojiden yoğun kar uyarısı30 Ocak 2020 Perşembe 15:26
  • Hatay'daki 'DUMAN-9' operasyonunda 17 kişi yakalandı30 Ocak 2020 Perşembe 15:13
  • AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi30 Ocak 2020 Perşembe 15:11
  • Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem30 Ocak 2020 Perşembe 14:36
  • Malatya'da Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı30 Ocak 2020 Perşembe 14:35
  • TaşıtTakas sistemi 3 Şubat'ta başlıyor30 Ocak 2020 Perşembe 14:31
  • Çelik: Faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu30 Ocak 2020 Perşembe 14:23
  • Bitlis'te, PKK'ya ait 200 elektrikli fünye ele geçirildi30 Ocak 2020 Perşembe 14:04
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki: Haddinizi bilin30 Ocak 2020 Perşembe 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti