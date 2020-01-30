Erdoğan Yüzyılın Anlaşması'nı eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüzyılın Anlaşması'nı işgal projesi olarak nitelendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' planına da değindi.

"NE ANLAŞMASI, BU BİR İŞGAL PROJESİDİR"

Yüzyılın Anlaşması'nı işgal projesi olarak nitelendiren Erdoğan, ''100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur. Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"KENDİNİ BİLMEZLERİN MESAJLARI ORTADA"

"Ülke olarak Malatya ve Elazığ depremini yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyadan yayınladıkları mesajlar ortadadır. Yalanın iftiranın kol gezdiği mecrada hakikati aramak için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Emniyetimiz hukuk çerçevesinde adımları atıyor."

"ARKASINDA MİLLET OLANIN SIRTI YERE GELMEZ"

"Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz. Bizlere düşen gerekirse Habil gibi ölmek ama asla Kabil gibi zalimlerin durumuna düşmemektir. Arkasında millet olanın sırtı yere gelmez. Demokrasimize kurulan tuzakları aştık. Birileri hala anlamıyor olsa da milletimiz her şeyin farkında. Bugün yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz."

"EVLATLARIMIZA GÜÇLÜ BİR ÜLKE BIRAKMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye ve Türk milleti olarak bize yağmurlu havada bir bardak su vermeyecek, sırtlanlarla dolu iklimde hedefimize ulaşmamızın, dost ve kardeş ülkelere destek vermenin mücadelesini sürdüreceğiz. Bilhassa yaşadığımız şu süreçte ben diyen herkes kaybeder. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği her alanda ve her zaman biz dememize, bu şekilde hareket etmemize bağlıdır. Bizden önceki kuşak yeni kurulan bir ülkenin tüm yükünü omuzlamıştı. Biz kuruluştan yükselişe geçen dönemin sancılarını yaşadık. Evlatlarımıza güçlü bir ülke bırakmakta kararlıyız.