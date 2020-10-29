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Erdoğan: Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yürümeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta" dedi.
Erdoğan: Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yürümeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta.

Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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