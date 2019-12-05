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Erdoğan'a teşekkür etti ve 42 yıl önceki anısını anlattı

İngiltere’nin başkenti Londra’da Cambridge Merkez Camii açılışında konuşan Yusuf İslam, “42 yıl önce aynı aylarda, benzer bir hava varken ilk camiye girişimi ve Müslüman oluşumu anımsıyorum” ifadelerini kullandı.
Erdoğan'a teşekkür etti ve 42 yıl önceki anısını anlattı

Ünlü İngiliz şarkı sözü ve yazarı Yusuf İslam, Türkiye’nin katkılarıyla inşası tamamlanan Londra’daki Cambridge Merkez Camii açılışına katıldı.

Böyle bir vesileyle camide olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden İslam, “Cami açılışı vesilesiyle burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. 42 yıl önce tıpkı bu mevsimde ilk camiye girişimi ve Müslüman oluşumu anımsıyorum” dedi.

Kur’an’ı Kerim’in kendisine ışık tuttuğunun altını çizen İslam, “Daha önce hiç Müslüman tanımadığım halde Kur’an beni Müslümanlığa yakınlaştırdı. Burada böylesine çevre dostu bir cami olması Müslüman toplumuna katkı sağlayacaktır. Umuyorum bu yapı, ibadet edenler için ihtiyaç duyulan alanı sağlar ve inanç, din ve felsefe arasında bir anlayış oluşturur; aşırılıktan uzaklaşmak isteyenler için ferah bir alan sunar” dedi.

Caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden İslam, “Bu caminin yapımında emek sarf eden öncelikle Diyanet İşleri görevlilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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