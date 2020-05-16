Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni’ne video konferansla katıldı.

Online bağlandığı törende konuşan Erdoğan "Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu" dedi.

Terörle mücadele ile ilgili de sert mesajlar veren Erdoğan "PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz. PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Esasen Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı, asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek, hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, 2023 hedeflerimizin de ifadesidir. Bu rastgele konulmuş bir hedef değildir. Kendi alanında 'dünyanın en uzunu' unvanına sahip bu köprü, asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir. Feribotla 1,5 saat süren Boğaz yolculuğunu köprüyle 6 dakikada tamamlayacak her vatandaşımızın, bu eseri ülkemize kazandıranları şükranla Çanakkale'de destan yazan ecdadı da rahmetle yad edeceğine inanıyorum.

"HEDEFİMİZ ŞU OLDU: HAVA YOLU HALKIN YOLU..."

Bu anlayışla gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne kadar 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek, toplam bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyol uzunluğunda 3 bin 100 kilometreye, ülkemizde daha önce olmayan hızlı tren hatlarında ise 1213 metreye ulaştık. Hava yolu ulaşımını herkesin erişebileceği seviyeye getirirken, bu seviyeye gelmede de hedefimiz hep şu oldu: Hava yolu halkın yolu... 30 yeni havalimanı yaparak, ülkemizin dört bir yanında 56 havalimanını milletimizin hizmetine sunduk. Halen inşası devam eden pek çok kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu projemiz var. Bunlar da tamamlandığında Türkiye, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, ulaşımda bölgesel merkez konumuna gelecektir.

"YALAN VE İFTİRA İLE ÖNÜMÜZÜ KESMENİN GAYRETİ İÇİNDEYDİLER"

Bu süreçte sağlık alanında 18 yıldır büyük çabalar ve mücadeleler sonucunda ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini hep birlikte çok daha iyi görüyoruz. Yurdun dört bir köşesine binlerce hastane inşa ettik. Bunların içlerini en modern cihazlarla donattık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyonun üzerine çıkarttık. Dünyada eşi benzeri olmayan Genel Sağlık Sigortası sistemiyle tüm vatandaşlarımızı, 88 liradan başlayan katkılarla sağlık hizmeti güvencesine kavuşturduk. Biz tüm bunları yaparken, CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar ama onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz.

Maalesef bu zihniyetin salgın sonrasında ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor. Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımını tamamlamak üzere olan hastanelerimizi israf diyebilecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor.

"YÖNTEM FARKLI, ZİHNİYET VE AMAÇ AYNIDIR"

Önce Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP'lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Daha Özalp'taki şehitlerin kanı kurumadan bu defa Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı bünlesindeki Vefa Destek Grubu saldırıya uğradı. Devletin kaymakamına, polisine ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine hem hakaret edip hem fiili saldırıda bulunan güruhun, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler, Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır.

"DAĞLARDA NASIL EZİYORSAK SANDIKTA DA EZECEĞİZ"

Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı, benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hala bu partilerin riyakar siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi bir başlıbaşına ibret vesikasıdır. Bu devlet ve millet düşmanlarına evelallah biz bu toprakları bırakmayacağız. Devletin askerine, polisine, vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz"

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SİMGE OLACAK

AA'nın derlediği habere göre aki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre yükseklikte olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dikkati çekiyor.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

18 MART 2020'DE HİZMETE GİRECEK

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor. '2x3' şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları bulunacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.