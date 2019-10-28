Erdoğan'dan 2 bin kişiye davetiye

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak kabul töreni için yaklaşık 2 bin kişiye davetiye gönderildi.

Cumhuriyet Bayramı yarın tüm Türkiye'de etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Ankara’daki ilk tören Anıtkabir’de düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret edecek. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak olan Erdoğan, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak.

Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Beştepe’ye geçerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek. Vatandaşların katılımıyla da TBMM önünden Ulus’taki Birinci Meclis Binası’na kadar “29 Ekim Kortej Yürüyüşü” yapılacak. TBMM’den başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet’in ilan edildiği Birinci Meclis’te sona erecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği de yürüyüşün sonunda Birinci Meclis’te “Cumhuriyet konseri” verecek.

RESEPSİYON YERİNE KABUL TÖRENİ

“Resmi Bayramlar Yönetmeliği”nde geçtiğimiz hafta içinde yapılan değişiklikle “resepsiyon” yerine “kabul töreni” ifadesi konulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlamalar kapsamında akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk kez “kabul töreni”nde davetlileri ağırlayacak. Yaklaşık 2 bin kişinin davet edildiği kabul törenine siyasiler, şehit yakınları ve gaziler, bilim insanları, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sporcular katılacak.

Erdoğan’ın burada yapacağı konuşmada da Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat gereğince terör örgütü YPG’nin sınırdan 30 kilometre ileri çekilmesi için verilen süre de yarın saat 18.00’de dolacak.

FAZIL SAY'IN BESTE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyaca ünlü müzisyen Fazıl Say’dan 29 Ekim için istediği beste çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Erdoğan, mart ayında katıldığı televizyon programında Fazıl Say’dan 29 Ekim için bir beste istediğini söylemişti. Erdoğan, daha sonra bir miting konuşmasında da, “Ankara’da külliyenin içerisinde biliyorsunuz muhteşem bir opera binamız var. İnşallah 29 Ekim’de Fazıl Say’ın orada bir konseri olacak ve 29 Ekim’de kendisinin inşallah bir güftesi, bir bestesi olacak ve orada konseri olacak” demişti. Söz konusu beste çalışmalarının sürdüğü bu yılki törenlere yetişmeyeceği ifade edildi.

KÜTÜPHANE AÇILIŞI ERTELENDİ

Resepsiyonda birçoğu Osmanlı dönemine ait kılıç, piştov, tüfek gibi objelerden oluşan 150 parça esirin bulunduğu “İstanbul’un Fethinden Cumhuriyet’e” sergisinin de açılması planlanıyor. 29 Ekim’de kapılarının açılması planlanan ve 5 milyon cilt kitabın bulunacağı Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin açılışının ise ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.