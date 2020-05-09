Erdoğan'dan AB Türkiye Delegasyonu'na mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe ulaşmakta kararlı olunduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü sebebiyle AB Türkiye Delegasyonu'na mektup gönderdi.

Koronavirüsün ortak bir düşman olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkıcı bir felaketle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

STRATEJİK HEDEF...

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin yeniden güçlendirilmesinin gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"BU KEZ ORTAK DÜŞMANIMIZ BİR VİRÜS"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Schuman Deklarasyonu’nun ardındaki düşünceler, tüm dünyayı yıkan bir savaşın ardından Avrupa’nın küllerinden yeniden doğmasını, ülkelerin farklılıklarını ve düşmanlıklarını bir kenara bırakarak barış, güvenlik, kalkınma ve refah için biraraya gelmesini sağlamıştı.

Bugün yine yıkıcı bir felaket ile karşı karşıyayız. Bu kez ortak düşmanımız, hiçbir sınır tanımayan, sadece sağlığımızı değil refahımızı, sosyal düzenimizi ve insani bağlarımızı tehdit eden bir virüs.

"BU DÜŞMAN BİZE BİRLİK OLMANIN ANLAMINI HATIRLATTI"

Bu gözle görülmeyen küçük düşman bize, son dönemde unutma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız, popülist politikalara ve kısa dönem ulusal çıkarlara feda etmeye hazır hale geldiğimiz "birlik olma"nın, birlik içinde güçlü olmanın anlamını tekrar hatırlatmıştır. Her felaketin fırsatları da beraberinde getirdiği unutulmamalıdır.

Avrupa Birliği’nin doğru ve zamanında atacağı adımlarla bu krizden de güçlenerek çıkacağına inanıyorum. Ayrımcılık ve nefret dili bir kenara bırakıldığında, Avrupamızın ortak menfaati küçük siyasi oyunlara veya ulusal çıkarlara feda edilmediğinde, kapsayıcı ve adil olunduğunda daha güzel günlerin bizim olacağına inancım tamdır.

"AB, AYNI GEMİDE OLDUĞUMUZU ANLAMIŞTIR"

Önümüzde hem salgınla mücadele hem salgın sonrası dönemde ekonomik açıdan yeniden toparlanma hem de kıtamızı etkileyen bölgesel gelişmeleri yönlendirme ve düzensiz göç ile terörle mücadele çalışmalarına ağırlık vereceğimiz zor günler bulunmaktadır. Bu zor günlerin, Türkiye - AB ilişkilerini yeniden canlandırmak konusunda sunacağı fırsatları iyi değerlendirmeliyiz.

Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB’nin, artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum. Salgın döneminde pek çok AB üyesi ülkenin ülkemizden yardım talebinde bulunduğu, ülkemizin sağlık sistemi ve aldığı önlemler ile pek çok AB üye ve aday ülkesine örnek olabilecek düzeyde bulunduğu görülmüştür.

"DÖNEM GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRME DÖNEMİDİR"

AB üyeliğine aday, müzakere eden, AB ile gümrük birliği içinde olan, AB’nin en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından Türkiye’nin, Birliğin salgın süresince ve salgın sonrası dönemde alacağı tüm önlemlere ve çalışmalara katılması AB’yi ancak daha güçlü kılacaktır. Dönem her alanda güçlerimizi birleştirme dönemidir.

Ülkemizin tam üyeliği ekonomik, siyasi, güvenlik ve sosyal katkıların yanı sıra Avrupa Birliği’ne daha katılımcı ve kucaklayıcı bir vizyon kazandıracak ve AB'yi küresel bir aktör haline getirecektir.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİĞE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız.

Bu düşüncelerle, “Avrupa Günü”nün, kıtamızın bugün içinde bulunduğu durumun ve geleceğine ilişkin planların, yapıcı ve vizyoner bir yaklaşımla değerlendirilmesine vesile olmasını diliyor, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."

"DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

AB Türkiye Delegasyonu da, Avrupa Günü mesajı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Delegasyonun mesajında, "Ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın AB Günü mesajını aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verildi.