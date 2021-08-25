Erdoğan'dan açıklamaları: Tüm dünyaya haykırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında Ahlat etkinlik alanını ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri 1071 Sultan Alparslan Otağı ve Türk boylarını temsil eden 16 kıl çadırının kurulduğu Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı içinde düzenlenen kortej ve açılış konuşmaları ile başladı. 1071 Sultan Alparslan Otağı'nın kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"ndaki etkinlikler, mehter takımının gösterisiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Milletimize Anadolu'nun kapılarını açan, büyük zaferin 950'nci yılında bu toprakların vatanımız haline gelmesi ve o şekilde kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyorum. Anadolu'nun fatihi Sultan Alparslan'dan bugüne kadar her seviyede milletimize hizmet etmiş, eser vermiş tüm büyüklerimizi anıyorum.

Dünyada her şehrin farklı bir hikayesi vardır, Ahlat'ın ise kendisine özgüdür. Bu şehir hep doğu ve batı medeniyetleri arasında köprü vazifesi görmüştür. Orta Asya'dan batıya yönelen Müslüman Türk göçerlerin toplanma merkezi olmuştur. Nice sultanları, alimleri, seyyahları, dervişleri misafir eden bu kadim şehri Selçuklular İslam'ın kubbesi, Osmanlı ise ata şehri olarak anarlar.

Ahlat için taşların konuştuğu şehir derler. İslam mezarlıklarının en büyüğü unvanını taşıyan Selçuklu Mezarlığı bizim 1000 yılık varlığımızın hafıza kayıtlarıdır. Ahlat mezar taşları milletimize ait bir tapu senedi hükmündedir. Bu büyük mirası ecdadımıza çok görüp, başkalarına yamama girişimlerine şahit olmuyor değiliz. Namuslu tarihçilerimiz ve milletimizin sağlam hafızasıyla buranın neresi olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Bizans İmparatoru'nun Ahlat'taki öncü kuvvetlerinin Selçuklu tarafından yok edilmesi, zaferin ilk adımı olmuştur. Gönül erleri bu topraklarda sevgi, hoşgörü iklimini tesis ettiler.

MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

Bugün burada yapılan etkinlikle hem ecdadı yad ediyor, hem bu toprakları vatanımız olarak koruma irademizi tüm dünyaya haykırıyoruz. Biz 2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği seviyeye getirmek için mücadele ettik, ediyoruz.

Malazgirt ve Ahlat'ta gerçekleştirdiğimiz programlar Okçular Vakfımızın ve sizler sayesinde bugünkü canlılığına kavuşmuştur. Her yıl daha bir coşkuyla, daha geniş katılımla zenginleştiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Artık yurtdışından misafirlerimizin de eşlik ettiği programlarımızın genişlemesi için bakanlıklarımız çok önemli altyapı yatırımlarını yapmışlardır.

Geçtiğimiz yıl Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını yapmıştık. Bugün de millet bahçesinin açılışını yapıyoruz. İlçemizde yapımı tamamlanan otogarın açılışını gerçekleştiriyoruz.

EN KÜÇÜK EKSİK BIRAKMAYACAĞIZ

Küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin gücünün önemini görüyoruz. Dün kendi sınırları içinde varlık mücadelesi veren ülkeden, bugün dünyada her kritik meselede söz sahibi ülkeye dönüştük. Kendimiz ve tüm dostlarımız için inşa ettiğimiz güvenin, refahın, adaletin, ahlakın sembolü olan geleceğe çok az kaldı.

Ülkemize yönelik saldırıların biçim değiştirmesi ve gençlerimizi hedef almasının gerisindeki sebep budur. Sağcı solcu diyerek, Alevi Sünni diyerek, ilerici gerici diyerek, Türk Kürt diyerek birbirine düşürülmek istenen gençlerimiz oyuna gelmeyecektir. En son PKK ve FETÖ hadiseleri bize gençlerimizin milli ve manevi değerlerle teçhizi, teknoloji ile donatılması konusunda en küçük eksik bırakmamamız gerektiğini gösteriyor.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

İlhamını kendi medeniyetimizden alan iyi, güzel, doğru ne varsa hepsini milletimizin emrine sunmak için daha çok çalışacağız. Kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden medet umanların aksine biz 84 milyonun her birine layık olduğu eserleri kazandırmak için harekete geçiyoruz.

Doğu Karadeniz'de yapılanları gördünüz, Bartın, Kastamonu, Sinop'ta yapılanları gördünüz. Antalya'da, Muğla'da attığımız adımları gördünüz. Kaybedecek tek bir günümüzün, tek bir saatimizin, tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, mücadele bayrağını yukarılara taşıyarak, mücadelemize devam edeceğiz."

ŞEHİTLİĞE ZİYARET

Muş'tan helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan etkinlik alanına geçmeden önce eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte bölgenin en büyük Türk ve İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat burada kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Çarho mevkisine geçti.