Erdoğan'dan 'asgari ücret' müjdesi: İnşallah jestimizi yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret hakkında yaptığı açıklamada "İnşallah jestimizi yaparız, gereken adımları atarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret hakkında yaptığı açıklamada "İnşallah jestimizi yaparız, gereken adımları atarız" dedi.

"İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret konusunda hep hassas oldunuz. Şimdi hükümet-işçi- işveren kesimleri son tur görüşmelere başladı. Ama bu konuda genellikle hep sizden bir son jest beklenir. Asgari ücret konusunda müjdeniz olacak mı?" sorusu üzerine "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücret 2020 zammına ilişkin yaptıkları açıklamada, 2020 yılı için asgari ücret taleplerinin 2 bin 578 lira olduğunu duyurdular.