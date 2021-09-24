Erdoğan'dan Biden'a sert eleştiri: Daha önce hiç böyle bir durum yaşamadım

Cuma namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile ilgili bir soruya, "Daha önce hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım" dedi. Erdoğan, Soçi'de Putin ve Reisi ile yapacağı zirveye ve Kovid-19 gündemine de değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından konuştu.

Açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Daha önce hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım" ifadelerini kullandı:

"Beklenen noktada değilsek bunu ifade etmek gerekir. İki NATO üyesi olarak daha iyi bir noktada olmalıyız. Daha önce hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım. Ama maalesef şu anda böyle bir durumdayız. Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor."

"BIDEN'LA İYİ BAŞLAMADIK"

Erdoğan, New York'ta açılışını yaptığı Türkevi'nde gazetecilere verdiği mülakatta da "Temennim odur ki iki NATO ülkesi olarak birbirimizle hasmane değil, dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil. Benim Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak yaklaşık 19 yıllık yöneticilik hayatımda Amerika ile olan münasebetlerimde geldiğimiz nokta maalesef iyi bir nokta değil. Ben oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem" demişti.

PUTİN'LE SOÇİ'DE YAPILACAK GÖRÜŞME

"Burada da yine aynen benim Sayın Putin'den beklentilerimiz çok daha farklı. Suriye'de rejim maalesef, ülkemizin güneyinde tehdit oluşturuyor. Dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de birlikte yürütmemiz lazım. ABD, Suriye'yle de pek ilintili değil. Burada şu an İran, Rusya ve biz varız. Orayı da bir barış havzası haline getireceksek aramızda görüşmemiz şart ve bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma isteğindeyiz."

KOVİD-19'LA MÜCADELE

"Çok çok farklı yeni yeni bazı tedbirler konusunda, beni ilgi alanımdan öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı. Bakanıma 'Bilim Kurulu'nda bu konuyu farklı bir yere taşımanız lazım' dedim. Dün Bakanımla da yaptığım görüşmede başta maske olmak üzere bundan taviz veremeyiz diyor. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi bu mücadelede bizim tedbirlerimiz olacak."