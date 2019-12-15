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Erdoğan'dan Cezayir'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan'dan Cezayir'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, telefon görüşmesinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u tebrik ederek ve başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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