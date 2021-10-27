Erdoğan'dan CHP'ye tezkere tepkisi: Boyun eğdiler yazık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi operasyonlar için TBMM'de oylanan tezkereye HDP'nin çağrısı sonrası 'Hayır' diyen CHP'ye 'Boyun eğdiler yazık' diyerek tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca ekonomiyle ilgili de önemli bir müjdeyi duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda son dakika açıklamalarda bulundu. Bütçe konusunda önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, yeşil iklim fonundan, 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini verdi. Tezkereye 'hayır' oyu kullanan CHP'ye de HDP üzerinden tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Bugün plan bütçe komisyonunda başlayacak ve 6 Aralık'tan itibaren Genel Kurul'da devam edecek bütçe rakamları enine boyuna değerlendirilecektir.

- Toplam 224 kamu idaresini kapsayan ödeneklerin dağılımı, ülkemizin kalkınma hedeflerini ve milletimizin gerçeklerini gözeten adil bir anlayış ile yapılmıştır.

- En büyük ödeneği yine her yıl olduğu gibi eğitim almıştır. Sağlık alanında da iddi kaynak ayırdık.

-Sanayicimizden esnaf ve zanaatkarımıza kadar her kesim bütçenin kayda değer kalemleri arasında yer alıyor. Savunma sanayimizi güçlendirecek bütçeyi de ihmal etmedik. Milli teknoloji hamlesi bizi savunma sanayii başta olmak üzere orta teknoloji gerektiren alanlarda bizi önemli bir yere taşıdı.

- İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. İstihdamda salgın öncesinden de iyi bir duruma geldik. İnşa ettiğimiz eğitim kurumlarının, hastanelerin, yolların, barajların, sulama kanallarının önemi bu süreçte çok daha iyi anlaşılmıştır. Türkiye'nin ihracat üretim üssü haline gelmesinin altında bunlar yatıyor.

"KURAKLIK TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

- Nasıl salgının üzerinden güçlü sağlık altyapımız ile geliyorsak, iklim değişikliğinin üzerinden de yeşil kalkınma devrimi ile geleceğiz. Ülkemizi her karış toprağı ile geliştirecek projeleri hayata geçirmeye, inşa etmeye devam edeceğiz.

- Kuraklık tehdidi ile karşı karşıyayız. Ekim ayı sonuna gelmemize rağmen hala tarım için ihtiyaç olan yeterli yağmur yapmadı. Geçtiğimiz yıl kuraklık rekoltenin düşmesine yol açtı. Dünyadaki ekonomik çalkantılar ülkeleri gıda konusunda endişeye sevk etmektedir. Küresel düzeyde fiyatların yükselişini yaratmaktadır. Türkiye olarak tedbirlerimizi alıyoruz.

MÜJDEYİ DUYURDU: İMZALAR ATILDI

Ülkemize, yeşil iklim fonundan, 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum.

Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programları kapsamında 3.6 milyar lira hibe verdik.

İktidarımızın ilk gününden itibaren rejim tartışmaları yürütüldü. Hala aynı tartışmanın ekmeğini yemeye çalışanları görüyoruz.

'GÜBREYE YÜZDE YÜZ DESTEK'

- Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Tarımsal desteklerimiz 396 milyar lirayı buldu. Bu yıl gübre desteğinde yüzde 100 artış yaparken, mazot maliyetinin yüzde 50'sini karşılamayı sürdürdük.

- Üreticilerimizden ricam tek karış boş arazi bırakmadan tarla ve seralarını ekmeleri, ahırlarını dolu tutmalarıdır. Bizim için tarım sektörü savunma sanayii kadar önemlidir.

SURİYE VE IRAK TEZKERESİ

Dün Meclis'te bir tezkere oylandı. Esasen bu tezkere ülkemize yönelik terör tehditlerine karşı uzun yıllardır devam eden rutin bir uygulamadır. Son 71 yılda 76 ayrı tezkere görüşülüp kabul edilmiştir. Tehdit PKK/YPG yanında DEAŞ gibi terör tehditlerinden de kaynaklanmaktadır. HDP yöneticileri, CHP'ye çağrı yaptı. Siyasi ittifakın devamı CHP'nin tezkereye destek olmaması şartına bağlanıyordu, CHP açıkça tehdit ediliyordu. Onurlu bir liderin çıkıp 'Siz kim oluyorsunuz da bizi tehdit ediyorsunuz' deyip HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenir. Ama karşımızda böyle bir CHP mevcut değildir. CHP oylamaya saatler kala tezkereye hayır diyeceklerini ilan etti. Biz kimin kılıcını çaldığınızı biliyoruz da siz kendinizi bu kadar belli etmeyin. Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık. Ne kadar hazin bir tablo. Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz.

CHP Genel Başkanı'nın askerliği çocuk oyuncağı sanan cehaletini de milletin takdirine bırakıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken, Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir. CHP - HDP ortaklığı bvu tezkere oylaması ile resmiyet kazanmıştır. İYİ Parti'nin bu tezkereyi desteklemesini memnuniyetle karşıladık.