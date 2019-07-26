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Erdoğan'dan Davutoğlu, Babacan ve Gül'e gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda yeni parti kuracak olan Davutoğlu, Babacan ve Gül gönderme yaparak, "Bugün AK Parti'nin kapısı, giren herkese açıktır." dedi.
Erdoğan'dan Davutoğlu, Babacan ve Gül'e gönderme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yeni dönemde "AKP'li küskünler" olarak adlandırılan isimleri kazanma yolunda adımlar atacaklarının mesajını verdi.

Parti teşkilatına seslenen Erdoğan, 2001 yılından bu yana AKP'de görev almış herkesle gidip konşulması gerektiğini belirterek, "Siyaset ve partiler de insanla var olur, insanla yürür. Şehirlerinize döner dönmez 2001'den beri partimizde yer almış her kardeşimize ulaşıp gönüllerini almanızı istiyorum" talimatını verdi.

Erdoğan, yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ve Abdullah Gül'e gönderme yaparak, "Bugün AK Parti'nin kapısı, giren herkese açıktır. İhtirasları, hırsları yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakacak olursak adeta AK Parti'de gözlerini açan ve hayatının en anlamlı yıllarını burada geçiren bir nesle sahibiz" diye konuştu.

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