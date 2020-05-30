Erdoğan'dan Diyarbakır ve Hakkari'deki şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Atakan Arslan ile Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ve Hakkari'de şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.

Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.