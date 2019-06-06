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Erdoğan'dan Emekçi ve Soyutürk ailelerine bayram ziyareti

Üsküdar'da Emekçi ve Soyutürk ailelerine ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 110 yaşındaki Mustafa Soyutürk'le hem sohbet etti hem de yakında ilgilendi.
Erdoğan'dan Emekçi ve Soyutürk ailelerine bayram ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekçi ve Soyutürk ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un kabirlerini ziyaretinin ardından Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'ne gitti.


Burada vatandaşların ilgisiyle karşılanan Erdoğan'ı, Mehmet Emekçi evine davet etti. Emekçi ailesini kırmayarak evlerine misafir olan Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Emekçi ailesiyle sohbet eden Erdoğan, Mehmet Emekçi'nin hasta oğlu Murat'la da yakından ilgilendi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra oğlu Bilal Erdoğan ile 98 yaşındaki Vesile Soyutürk ve eşi 110 yaşındaki Mustafa Soyutürk'ü de evlerinde ziyaret etti. Erdoğan, ziyarette Soyutürk ailesi ile sohbet etti.

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