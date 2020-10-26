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Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı ve Merkel'e çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi haftası açılış programı vesilesi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulunuyor...
Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı ve Merkel'e çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Buradan Filistin'den Arakan'a dünyanın dört bir ucundaki kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Siz Peygamber efendimiz aşıklarını milletin evinde misafir etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Hayırlara vesile olmasını, bereketli geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

"BİR SÜRE DAHA SABREDİN"

Bu sene Mevlid-i Nebi'yi gerek koronavirüs salgını gerekse bölgemizde yaşanan sıkıntılar nedeniyle buruk yaşıyoruz. 1 milyon 200 bin insanın hayatına mal olan salgın, dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Güçlü sağlık altyapımız ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı sayesinde diğer ülkelere göre daha hafif geçiriyoruz.

Hastalıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Rehavete kapılmıyor, tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Ülkemizi, milletimizi sıkıntıya sokmadan dengeli, hesaplanmış adımlarla süreci yönetiyoruz. Gereken müdahaleleri yapmaktan çekinmiyoruz. Alanında uzman arkadaşlarımızla durumu izliyor gerekli talimatları veriyoruz. Tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı bu günlerde milletimden tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Hepimize burada görev düşüyor. Bir süre daha sabredecek, kurallara uyacak ondan sonra hep birlikte feraha erişeceğiz. 

Gelin Fransa'da eğer Müslümanlara zulüm varsa hep birlikte oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum.

FRANSIZ MALLARINA BOYKOT ÇAĞRISI

Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın.

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