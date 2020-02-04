Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Mutabakatın ihlalidir, bunun sonuçları olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 8 şehidin olduğu hain saldırı ile ilgili olarak, ''Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. Rejim için tabii ki bunun sonuçları da olacaktır." dedi.

Erdoğan: "Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var. İdlib'deki saldırı İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. Rejim için tabii ki bunun sonuçları da olacaktır. Operasyonların bunlara (Esed rejimi) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız, aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz.

Operasyonların bunlara (Esed rejimi) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız, aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz. Askeri gözlem noktalarımız tabii ki orada hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar. Gerekli tahkimatlar yapılıyor."