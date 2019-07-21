  • BIST 101.849
  • Altın 259,118
  • Dolar 5,6360
  • Euro 6,3235
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin kendilerine ait olduğunu sananlar karşısında Türkiye'yi bulur" dedi.
Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi. Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü'nü barış ve özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde, Türk milleti ve şahsım adına Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım." ifadesiyle başlayan mesajında, şöyle devam etti:  

"45 YIL ÖNCEKİ ADIMI YİNE ATARIZ"

"Türkiye, Barış Harekatı’nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir. Kıbrıs'ı kendi vatanından ayrı tutmayan kahraman Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü'nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır."

Barış Harekatı'nın 20 Temmuz 1974'te, uluslararası hukuka uygun bir biçimde, diplomasinin tüm yolları tüketildikten sonra gerçekleştirildiğine işaret eden Erdoğan, Kıbrıs meselesinde uluslararası meşruiyetin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin temel ilkelerinin başında geleceğini vurguladı.  

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN GARANTİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, "Kıbrıs'ta olası bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğinin teminat altına alındığı, güvenlik kaygılarının karşılandığı koşullarda gerçekleşecektir. Ada'daki gerçeklerin gereği olan bu hedeften hiçbir koşulda vazgeçilmeyecektir. Türkiye, her halükarda Kıbrıs Türkü'nün refahının, güvenliğinin ve geleceğinin garantisi olmaya devam edecektir. Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kararlılığını bulacaklardır." ifadelerini kullandı. 

Bu minvalde Türkiye'nin, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için, Doğu Akdeniz'de gerginliğin değil, barışın hüküm sürmesi için tüm imkanlarını kullanacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dayanışmanın, Türk halkı ile Kıbrıs Türk halkının karşılıklı bağlılığının gücünü sorgulayanlar, ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduklarını acı tecrübelerle anlamışlardır. Kıbrıs Türkü, büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gerçeği değiştirme hayali içinde olanlar beyhude bir amaç uğruna çabaladıklarını er ya da geç fark edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, milli davamız uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyor, Kıbrıs Türk Halkı'na barış, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 21 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ21 Temmuz 2019 Pazar 08:27
  • Su Kesintisi 21 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ21 Temmuz 2019 Pazar 08:26
  • Konya'da katliam gibi kaza20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:46
  • Kocaeli'de üretip dünyaya ihraç ediyor20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:49
  • Kaza yapan oğluna bakın ne dedi20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:48
  • Ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi hayatını kaybetti20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:03
  • Ailesine anlatınca ortaya çıktı: İğrenç adam tutuklandı20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:49
  • İstanbul'da 29 katlı binada yangın20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:15
  • Hong Kong'da Çin'e iade tasarısına karşı protestolar hız kesmiyor20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:12
  • KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti