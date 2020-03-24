Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Okullar ne zaman açılacak?

Gelen son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz..

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görüntülü konuşmada Erdoğan'a "Okullarla ilgili durumun süresini uzatmak istiyoruz sizin talimatınız almak istiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda okullar hakkındak en doğru kararı vereceğiz" yanıtında bulundu.