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Erdoğan'dan kritik Ekrem İmamoğlu açıklaması: Seçilse bile...

23 Haziran İstanbul seçimlerine az bir süre kala dikkat çeken mesajlar veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li İmamoğlu seçilmesi halinde başkanlığının düşebileceğini iddia etti.
Erdoğan'dan kritik Ekrem İmamoğlu açıklaması: Seçilse bile...

23 Haziran İstanbul seçimlerine sayılı günler kala siyaset arenasının tansiyonu yükselmeye devam ediyor. Partiler karşılıklı mesajlar verirken dikkat çeken iddialar ortaya atılıyor.

Ortak televizyon yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP-İYİ Parti Millet İttifakı İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi halinde belediye başkanlığının düşebileceğini ifade etti.

Ordu Valisi'ne CHP'li İmamoğlu'nun hakaret ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun ceza alması halinde belediye başkanı seçilse de başkanlığının düşebileceğini belirtti.

Konuya dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Vali demek ne demek? Cumhurbaşkanının o ildeki vekili demektir, milletin o ildeki vekili demektir. Siz bir valiye 'it' derseniz, kusura bakmayın bunu kimse yemez. Ben de bir Cumhurbaşkanı olarak valime sahip çıkmak durumundayım, onu yedirtmem. (İmamoğlu seçilirse) Belli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir, o süreyi aşmazsa zaten görevine de devam eder."

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