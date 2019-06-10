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Erdoğan'dan Milli Takım'a mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takım'a yönelik çirkin muamelenin ardından TFF Başkanı Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan'dan Milli Takım'a mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yapacağı maç için İzlanda'da bulunan A Milli Takım kafilesinin Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşananlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

"TÜRK HALKI ONLARIN YANINDA"

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Özdemir'e konuyla ilgili devletin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Nihat Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında." mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi.

Özdemir de A Milli Takım'a destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da bir heyetle TFF ve A Milli Takım'ın yanında olduğunu göstermek için bugün İzlanda'ya giderek yarın oynanacak maçta ay-yıldızlılara destek olacağı hatırlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Konya'dan İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Milli oyuncuların özel eşyaları detaylı olarak aranmış ve futbolcular uzun süre pasaport kontrolünde tutulmuştu.

Milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki göstermişti. Yılmaz, "Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını aldılar, herkesin kremlerini aldılar, çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar, biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız hala gelemedi. Çıkabilen geliyor işte." ifadelerini kullanmıştı.

Kaptan Emre Belözoğlu da "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bizim ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. Ne yazık ki evet, indiğimizden itibaren içeride gereksiz fazla arama yapıldı." demişti. Belözoğlu'nun açıklama yaptığı sırada ise İzlandalı bir taraftar, Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatmıştı.

Milli Takım kafilesine yönelik çirkin muamele tüm Türkiye'yi ayaklandırırken, Türkiye'de İzlanda'ya not vermişti. Notada, A Milli Futbol Takımı'na yönelik muamele kınamış ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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