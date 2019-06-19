Erdoğan'dan Mursi açıklaması: Eceli ile ölmedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi’ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil öldürülmüştür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sancaktepe’nin acaba 20 yıl öncesini bilenler ne kadar? Gençler bunu bilse inanıyorum ki oy verirken daha farklı oyunu verecek. 20 yıl öncesinde böyle bir Sancaktepe var mıydı? Okullarıyla hastaneleriyle acaba böyle bir Sancaktepe var mıydı? Burada da çöp dağları yok muydu? Biz iktidar olduk Sancaktepe farklı bir ilçe oldu.

Birileri çıkmış kendine göre atıyor tutuyor, 25 yılda ne yaptınız? Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul’da yaşamamış ya…

AK Parti kurulduğu günden beri hizmetle milleitmizin gönlüne girmiş bir partidir. Bizim lügatimizde boş konuşmanın, yalan ve iftiranın yeri yoktur.

Türkiye bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını heba etmiştir.

Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, enerjide bu devrimi yaptık mı? Ümraniye’deki çöplük, o zaman kimdi belediye başkanı CHP.. Burası patladığı zaman 39 vatandaşımız Ümraniye’de öldü. CHP çöp, çukur, çamurdur. Şimdi gelenler de farklı olmayacaktır.

Bütün hemşerilerimizin kapısını tek tek çalmalıyız. Pazar günü akşam farklı bir müjde ile yola devam etmeliyiz.

Türkiye cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar uzun süre ve büyük oranlı büyüme dönemi yaşamıştır. Bu durum içerideki birilerini de rahatsız etti. Maruz kaldığımız her saldırının CHP ve HDP tarafından hararetle desteklenmesinin nedeni budur.

Bu çevreler işi 1453’ün rövanşına kadar götürmüşlerdir. Duvarlara zulüm 1453’te başladı yazdılar. Bu CHP zihniyeti Pazar günü bizden oy isteyecek. Gönüllerin fethi 1453’te başladı.

İstanbul zulmün estiği Konstantinopolis’ten kurtularak bize geldi. 31 Mart’ta seçimin neticesine en çok sevinenlerin arasında Yunanlılar vardı. Yunan gazetelerinde Atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi?

Mursi’nin ardından söylenenleri hatırlayınız. CHP zihniyeti onun benzerleri benimle ilgili de ne diyorlardı, Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan’ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı? Mesele bu kadar önemli…

Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Korku asla yakışmaz.

"MURSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR"

Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi’ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil öldürülmüştür.

Mursi’nin vasiyeti vardı. Köyüne defnetmediler. Devlet kendi belirlediği yere defnetti. Çünkü korkuyorlardı. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Bunu böyle biliniz.

Biz Türkiye olarak bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır’ın yargılanması için ne varsa yapacağız. İslam İşbirliği Teşkilatını göreve davet ediyoruz.

G-20 zirvesi bu noktada önem arz ediyor. Batı’ya sesleniyorum. Demokratlıkla değil vicdanla ilgilerinin olmadığını müşahade ediyoruz.