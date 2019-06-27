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Erdoğan'dan Öcalan açıklama: Bilmiyordum

23 Haziran seçimlerinin yansımaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de röportajı yayınlanan Osman Öcalan'a dair açıklamaları dikkat çekti.
Erdoğan'dan Öcalan açıklama: Bilmiyordum

Japonya ve Çin ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 gündemine ilişkin bilgi verdi, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesinde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'de röportajının yayınlanmasına ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de çıkan röportajının hatırlatılması üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bülten ile arandığını bilmiyorum. TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kürdi'de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum, bu konularda kendilerine güveniyorum. TRT Kürdi'yi kurarken kimse bize ‘niçin TRT Kürdi'yi kurdunuz?' demedi. Burada TRT'yi yönetenler bütün hassasiyetleri göz önünde bulunarak bütün adımları atarlar, Kürdi'nin reytingini yükseltmeyi de düşünür, ülkeye neyin nasıl faydalı olacağını düşünür, buna göre adımını atar”

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